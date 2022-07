फ्लॉप हुई करण जौहर की 'जुग जुग जियो', वीकेंड पर टक्कर दे रहीं दो नई फिल्में

करण जौहर की फैमिली-ड्रामा फिल्म 'जुग जुग जियो' बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ्ते में काफी संघर्ष कर रही है. वरुण धवन (Varun Dhawan), कियारा अडवाणी (Kiara Advani), अनिल कपूर और नीतू कपूर जैसे बड़े नामों के स्टारकास्ट में होने के बावजूद ये फिल्म उस तरह का बिजनेस नहीं कर पा रही जैसी उम्मीद थी.

करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स को 'गुड न्यूज' जैसी धमाकेदार हिट दे चुके डायरेक्टर राज मेहता का जादू इस बार पहले जैसा नहीं चल पा रहा. 24 जून को रिलीज हुई 'जुग जुग जियो' (Jugjugg Jeeyo) का थिएटर्स में ये दूसरा हफ्ता चल रहा है. गुरूवार को एक हफ्ता पूरा होने तक फिल्म की कमाई 53.66 करोड़ तक ही पहुंची थी.

दूसरे हफ्ते की धीमी शुरुआत

'जुग जुग जियो' ने शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस (Jugjugg Jeeyo Box Office Collection) पर 3.03 करोड़ का कलेक्शन किया. बुधवार के 3.97 करोड़ और गुरूवार के 3.42 करोड़ के हिसाब से देखें तो शुक्रवार को भी फिल्म का कलेक्शन लगभग एक ही स्पीड में चल रहा है. लेकिन दिक्कत ये है कि कुल मिलाकर 'जुग जुग जियो' का कलेक्शन अभी तक 60 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया है और 56.69 करोड़ पर झूल रहा है.

बॉक्स-ऑफिस पर हिट मशीन नहीं रहे अक्षय कुमार? चौंका देंगे आंकड़े



बजट भी है तगड़ा

'जुग जुग जियो' कम या मिड बजट वाली फिल्म नहीं है. फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियल बजट तो नहीं बताया है, लेकिन अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका प्रोडक्शन बजट ही 50 करोड़ की रेंज में है. ऊपर से स्टार्स की फीस के साथ, मार्केटिंग और पीआर का खर्चा भी जोड़ दिया जाए तो 'जुग जुग जियो' का बजट 90-100 करोड़ रेंज में आ जाता है.

ओटीटी, म्यूजिक और टीवी राइट्स वगैरह मिलाकर आजकल खर्चा तो लगभग सभी फिल्में वसूल कर लेती हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई ही फिल्म की असली पावर बताती है. इस हिसाब से देखें तो लगभग 100 करोड़ के रेंज वाली 'जुग जुग जियो' का बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ तक भी न पहुंचना बताता है कि ये फ्लॉप होने ही वाली है.

स्क्रीन काउंट भी था तगड़ा

'जुग जुग जियो' की रिलीज भारत भर में 3375 से ज्यादा स्क्रीन पर हुई थी, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं. 3000 से 4000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली फिल्म का 60-70 करोड़ तक जाने में इस कदर जूझना, मेकर्स के लिए फायदे का सौदा तो नहीं कहा जा सकता.

सुष्मिता सेन ने लड़ी 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई, तब दूसरी बेटी को घर लाईं

आगे की राह मुश्किल

'जुग जुग जियो' का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही थिएटर्स में आदित्य रॉय कपूर की 'राष्ट्र कवच ओम' (Om The Battle Within) और आर माधवन की 'रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट' (Rocketry The Nambi Effect) भी रिलीज हो गई हैं. इन दोनों ही फिल्मों ने, कुल मिलाकर शुक्रवार को 3 करोड़ से कम ही कलेक्शन किया है. लेकिन पहले से जूझ रही 'जुग जुग जियो' की कमाई में, नई फिल्मों के कारण थोड़ी सी कमी तो आएगी.

हालांकि वीकेंड पर फिल्म की कमाई कुछ उठ जरूर सकती है और तीसरे हफ्ते में भी इसके सामने कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है. मगर माना जा रहा है कि इन दोनों चीजों का फायदा लेने के बावजूद 'जुग जुग जियो' का 75 करोड़ तक जाना भी मुश्किल ही है.