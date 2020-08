रिया चक्रवर्ती के दावों पर कंगना रनौत का ट्वीट, पूछा- किससे लिखवाई ये बकवास स्क्रिप्ट?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले पर शुरू से ही काफी मुखर होकर बोलती रही हैं. इस केस में वो इतना ज्यादा एक्टिव रही हैं कि उन्होंने इस दौरान जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया पर कदम रखने का भी फैसला कर लिया. रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू सामने आने के बाद कंगना ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और कहा है कि रिया के जिंदगी में आने से पहले सुशांत को कोई मानसिक समस्या नहीं थी.

कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, "रिया को डेट करने से पहले सुशांत की कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री नहीं थी, ये मेंटल इलनेस वाला प्लॉट भूतिया होटल में रुकने और यूरोप ट्रिप के दौरान एयर सिकनेस होने वाली कमाल की स्क्रिप्ट के बाद निकल कर आया है. ये इतना बेकार स्क्रिप्ट राइटर कौन है?" कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं.

Fact #Sushant had no fear of flying who came up with this tacky script? Mahesh Bhatt or Javed Akhtar ? https://t.co/cSguoR5Bb4

Fact #Sushant had no history of mental illness before dating Rhea last year, this mental illness plot point was introduced in a goth hotel post genius plot twist of air sickness on a trip to Europe, who is the lame script writer? https://t.co/v2gu3BmEWk