बायकॉट कंगना के सपोर्ट में फैंस, 5 घंटे में हुए 2.4 लाख ट्वीट

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में बायकॉट कंगना रनौत ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. लोग कंगना के बायकॉट की मांग कर रहे थे. लेकिन जल्द ही कंगना के फैंस उनके सपोर्ट में आ गए और ट्विटर पर झांसी की रानी कंगना ट्रेंड करने लगा.

कंगना के सपोर्ट में फैंस

मालूम हो कि सोमवार 10 बजे बायकॉट कंगना ट्रेंड करने लगा. शाम 6 बजे तक ट्विटर पर 1.1 लाख के करीब मेंशन मिल चुके थे. हर एक घंटे के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 13,700 मेंशन किए गए. बायकॉट कंगना के ट्रेंड होने के 3 घंटे बाद हैशटैग झांसी_की-रानी_कांगना ट्रेंड करने लगा. 6 बजे तक लगभग 2.4 लाख मेंशन देखने को मिले. हर घंटे के हिसाब से 48, 300 मेंशन किए गए.

Trends24 के डाटा के अनुसार भारत में हैशटैग झांसी की रानी कंगना 2 बजे से 6 बजे तक ट्विटर ट्रेंड्स में नंबर वन पर रेंक किया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रविवार को कंगना ने ट्वीट किया था- मॉडर्न इंडियन्स द्वारा कास्ट सिस्टम को अस्वीकार कर दिया गया है, छोटे शहरों में हर कोई जानता है कि ये कानून द्वारा अब और स्वीकार्य नहीं है. कुछ लोगों के लिए किसी को दुख देकर खुशी पाने से अधिक कुछ भी नहीं है. आरक्षण के संदर्भ में केवल हमारा संविधान इस पर कायम है. इसे जाने दो, इसके बारे में बात करते हैं.

Cast system has been rejected by modern Indians, in small towns every one knows it’s not acceptable anymore by law and order its nothing more than a sadistic pleasure for few, only our constitution is holding on to it in terms of reservations, Let Go Of It, Lets Talk About It 🙏