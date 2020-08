कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, शेयर की फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती आ रही हैं. वे कई मौकों पर पीएम मोदी की सराहना करती नजर आई हैं. उन्होंने अपने सोशल मीड‍िया पोस्ट्स के जर‍िए भी कई बार पीएम मोदी को सबसे ताकतवर नेता बताया है. एक बार फिर कंगना ने फोटो शेयर कर पीएम मोदी की सराहना की है.

कंगना ने पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते एक शानदार फोटो साझा करते हुए लिखा- 'यकीनन, धरती के सबसे ताकतवर इंसान और फिर भी इतने नम्र'. ये कोई पहली बार नहीं जब कंगना ने पीएम मोदी की तारीफ की है. पीएम मोदी के प्रति उनका ये लगाव, आदर और समर्थन वे अपने इंटरव्यूज में भी जता चुकी हैं.

Arguably the most powerful man on this planet and yet so humble #WeLovePmModi 🙏 pic.twitter.com/GByHuHiB1r