Thalaivi Trailer: महाभारत का दूसरा नाम है जया, जबरदस्त अंदाज में दिखीं कंगना रनौत

कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी थलाईवी का ट्रेलर बेहद खास मौके पर रिलीज कर दिया गया है. आज 23 मार्च को कंगना के जन्मदिन के मौके पर उनकी फिल्म का ट्रेलर फैंस के लिए क‍िसी तोहफे से कम नहीं है. जैसा क‍ि थलाइवी के टीजर और इसके पोस्टर्स में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयलल‍िता के रूप में कंगना ने अपना दमदार लुक दिखाया है, ठीक वैसे ही ट्रेलर में भी जयलल‍िता के क‍िरदार में कंगना का मजबूत अभ‍िनय देखने को मिल रहा है.

ट्रेलर की शुरुआत जयलल‍िता के फिल्मी कर‍ियर के साथ शुरू हुई. फिर आता है जयलल‍िता के राजनीतिक सफर का वो पहलु जब उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में एक 'मां' के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई. ट्रेलर में उस घटना को भी दिखाया गया है जिसने जयलल‍िता के पॉल‍िट‍िकल कर‍ियर को एक नई दिशा दी. उनके साथ भरी सभा में की गई बदतमीजी ने कैसे उनके स्वाभ‍िमान पर इतना गहरा प्रभाव डाला क‍ि वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ट्रेलर में कंगना ने जयलल‍िता के बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से रुबरू करवाया है.

मजबूत डायलॉग्स

ट्रेलर देख अंदाजा लगा सकते हैं क‍ि फिल्म के डायलॉग्स कमाल के हैं. जैसे- 'अभी तो सिर्फ पंख फैलाएं हैं उड़ान अभी बाकी है', 'स्वाभ‍िमान की इस लड़ाई में गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं पर अब पीछे नहीं हट सकते हैं, 'अगर मुझे मां समझोगे तो मेरे दिल में जगह मिलेगी अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें...'.

ट्रेलर में कंगना को जयलल‍िता की तरह चाल-ढाल, पहनावा और उसी अंदाज में हर काम को करते देखना वाकई शानदार है. इस साढ़े तीन मिनट की पेशकश में कंगना बारीकी से जयलल‍िता को पर्दे पर पेश करती नजर आईं. थलाइवी के ट्रेलर लॉन्च से पहले प्रेस कॉन्फेरेंस का आयोजन किया गया. इसमें कंगना समेत फ‍िल्म के डायरेक्टर एएल विजय, अरव‍िंद स्वामी, नास‍िर, जीवी प्रकाश, समुथ्राकणी, थांबी रमैय्या पहुंचे.

थलाइवी के ल‍िए कंगना का ट्रांसफॉर्मेशन

हाल ही में कंगना ने फिल्म से अपनी कुछ फोटोज जारी क‍िए थे जिनमें वे हुबहू जयलल‍िता की तरह नजर आईं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था- '#Thalaivi ट्रेलर के रिलीज में एक दिन रह गए हैं. फिल्म के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना और फिर उसे कुछ महीने के भीतर कम करना बड़ा चैलेंज था जिसे मैंने इस बायोपिक के शूट के दौरान फेस किया. कुछ घंटों के बाद जया हमेशा के लिए आपके बीच होगी. इस ट्वीट में उन्होंने तीन फोटोज शेयर जिसमें दो तस्वीर जयललिया की फिल्मी जिंदगी से जुड़े हैं और एक फोटो उनकी राजनीति में आने के बाद के सफर को दर्शाता है.

One day to go for the trailer launch of #Thalaivi

Gaining 20 kgs and loosing it all back within a span of few months wasn’t the only challenge that I faced while filming this Epic Biopic, wait is getting over just in few hours Jaya will be your forever ❤️ pic.twitter.com/yeLDPfCdFQ