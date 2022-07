Jugjugg Jeeyo Box Office Day 9: दो फिल्मों की रिलीज का नहीं पड़ा असर, दुनियाभर में कमाई जारी, 100 करोड़ का आंकड़ा पार

वरुण धवन और कियारा आडवाणी की जुग जुग जियो थमने का नाम नहीं ले रही है. 24 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में अच्छी एंट्री ली है. इसने शनिवार को 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया. माना जा रहा है कि आर माधवन की रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट और आदित्य रॉय कपूर की राष्ट्र कवच ओम की रिलीज का असर जुग जुग जियो के कलेक्शन पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

जुग जुग जियो के सामने शनिवार को रॉकेट्री और ओम खास कमाई नहीं कर पाई. रॉकेट्री ने 1.25 करोड़ रुपये और राष्ट्र कवच ओम ने 1.70 करोड़ रुपये की कमाई दूसरे दिन की. वहीं जुग जुग जियो ने इस दिन 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया.

दुनियाभर में 100 करोड़ पार

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, वरुण धवन की फिल्म को भारत में 72.07 परसेंट की ग्रोथ देखने मिली. इसी के साथ फिल्म की टोटल कमाई 61.44 करोड़ हो गई है. इतना ही नहीं जुग जुग जियो ने दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

#JugJuggJeeyo is back on track on [second] Sat, with biz witnessing a solid 56.77% growth... Metros continue to perform very well, driving its biz... Will cross ₹ 65 cr today [second Sun]... [Week 2] Fri 3.03 cr, Sat 4.75 cr. Total: ₹ 61.44 cr. #India biz. pic.twitter.com/epkH3kIoTX