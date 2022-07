Rocketry vs Om Box Office Collection Day 2: दूसरे ने Madhavan की फिल्म ने दिखाया कमाल, Aditya Roy Kapoor अभी भी आगे

इस शुक्रवार 1 जुलाई को फिल्म रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट और राष्ट्र कवच ओम के बीच बड़े पर्दे पर क्लैश देखने को मिला. पहले दिन ओम ने रॉकेट्री को बड़ी टक्कर देते हुए जबरदस्त कमाई की. तो वहीं आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब रही. माधवन की रॉकेट्री ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया वहीं आदित्य रॉय कपूर की राष्ट्र कवच ओम का स्ट्रगल शुरू हो गया है.

दूसरे दिन फिल्मों ने कमाए इतने

पहले दिन रॉकेट्री ने 75 लाख रुपये बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे. दूसरे दिन इस फिल्म को सिनेमाघरों में 60 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली. इसी के साथ रॉकेट्री का दूसरे दिन का कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का दो दिन का कुल कलेक्शन 2 करोड़ रुपये हो गया है.

राष्ट्र कवच ओम ने अपने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन इसमें 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. फिर भी दूसरे दिन फिल्म ने 1.70 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ ओम की कुल कमाई 2.95 करोड़ रुपये हो गई है. इन दोनों फिल्मों से अलग वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है.

#RashtraKavachOm struggles on Day 2... Dips at national chains, but performs better in mass pockets... The 2-day total, however, is extremely low... Fri 1.51 cr, Sat 1.70 cr. Total: ₹ 3.21 cr. #India biz. pic.twitter.com/keHy33NkCj