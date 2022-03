Jhund Box Office Collection Day 1: अमिताभ बच्चन की 'झुंड' की धीमी शुरुआत, तारीफ मिली पर दर्शक नहीं

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला नहीं है. एक्टर 79 साल की उम्र में भी काफी फिट हैं और एक्टिंग को लेकर उनका जज्बा अलग ही लेवल का है. कोरोना के मामलों में गिरावट के साथ ही बिग बी की फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है. अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड रिलीज हो गई है. फिल्म की तारीफ तो बहुत लोगों से सुनने को मिली है मगर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी कुछ खास नहीं रहा है. पहले दिन फिल्म की कमाई ठंडी रही है.

पहले दिन फिल्म ने कमाए इतने

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 1.50 करोड़ की कमाई की है. इस कलेक्शन को काफी कम माना जा सकता है. फिल्म के कलेक्शन से इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ऑडियंस ने अमिताभ की इस स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है. वीकेंड को फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिल सकता है मगर कितना इजाफा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

#Jhund Fri ₹ 1.50 cr… With glowing word of mouth, the film needs miraculous growth on Day 2 and 3 to cover lost ground. #India biz. pic.twitter.com/fYigJ5RPw4