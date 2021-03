janta curfew one year: जब बॉलीवुड स्टार्स ने बजाई ताली-थाली, कोविड वॉरियर्स को किया सलाम

कोरोना वायरस का खतरा एक फिर गहराता जा रहा है. कोरोना वायरस के केसेज तेजी से बढ़ रहे हैं. एक साल से भी ज्यादा समय से कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है. पिछले साल मार्च के महीने में ही कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया था. लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी. पीएम ने कोविड वॉरियर्स को सपोर्ट करने के लिए जनता कर्फ्यू के दिन 5 बजकर 5 मिनट पर अपने घरों की बालकनी पर खड़े होकर ताली, थाली बजाने की अपील की थी.

अक्षय कुमार ने शेयर किया था वीडियो

बॉलीवुड के स्टार्स भी इसके सपोर्ट में आए थे. सभी ने शाम के 5 बजे अपने अपने घरों से थालियां बजाकर, शंखनाद कर, घंटी बजाकर कोरोना कमांडोज को सलाम किया है. अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था- 5mins at 5pm. अपने पड़ोसी (ऋतिक रोशन) के साथ उन लोगों की प्रशंसा करते हुए जो लगातार काम कर रहे हैं. आप सभी के निस्वार्थ कार्य के लिए थैंक्यू. #JanataCurfew #BreakCorona."

5mins at 5pm :With my neighbours,taking a moment to appreciate those who do not have this luxury of staying at home & working tirelessly to keep us safe.Thank you to all the essential service providers for your selfless work👏 #JanataCurfew #BreakCorona @iHrithik #SajidNadiadwala pic.twitter.com/sE7RaiFoqv — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 22, 2020

InshaAllah #JantaCurfew will help against the spread of virus, though we may have to do this again. The clapping brought so much cheer. So a reminder of safeguards, with some cheer... Pls take it in the right spirit. To all relentlessly working today - Extremely Grateful. Thx! pic.twitter.com/2wfaXPlFVF — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 22, 2020

We join hands with PM @narendramodi and all Indians in saluting and applauding those working to keep us all safe - Health Services, Municipal n Sanitation workers, police, servicemen. We stay safe because of you. @PMOIndia #JantaCurfew pic.twitter.com/l0APDCQe1x — Boney Kapoor (@BoneyKapoor) March 22, 2020

वहीं अमिताभ बच्चन भी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय संग अपने घर की छत पर आए थे. विक्की कौशल और सुष्मिता सेन भी ताली-थाली बजाकर कोविड हीरोज को सलाम किया था. शाहरुख खान ने लिखा था- InshaAllah, जनता कर्फ्यू वायरस को फैलने से रोकने में मदद करेगा.

आयुष्मान खुराना, ईशान खट्टर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, वरुण धवन, बिपाशा बसु, जाह्नवी कपूर और कंगना रनौत जैसे सितारे भी जनता कर्फ्यू के सपोर्ट में आए थे.