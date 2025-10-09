scorecardresearch
 

बहुत करीब थे सलमान खान-ऐश्वर्या राय, लड़ाई देखकर दुख होता था, बोले म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार

जब उनसे पूछा गया कि क्या सलमान को ऐश्वर्या राय के साथ उनके कथित पिछले रिश्ते की वजह से नहीं चुना गया. तो दरबार ने सार्वजनिक धारणा को स्वीकार किया. लेकिन उनके टकराव के भावनात्मक बोझ पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दोनों को लड़ना नहीं चाहिए था.

सलमान और ऐश्वर्या की होती थी लड़ाई (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में से एक रहे इस्माइल दरबार इन दिनों चर्चा में हैं. इस्माइल ने अपने नए इंटरव्यू में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ अपने तनावपूर्ण वर्क रिलेशन के बारे में खुलासा किया. इस्माइल दरबार ने कहा कि वह भंसाली के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे. भले ही उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश हो. उनका पेशेवर तालमेल नेटफ्लिक्स की सीरीज 'हीरामंडी' के दौरान टूट गया था. इसके लिए इस्माइल एक साल से ज्यादा समय तक संगीत तैयार कर रहे थे. लेकिन एक गलतफहमी के कारण उन्हें प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा था.

देवदास शाहरुख को मिलने से नाराज थे सलमान?

इस्माइल दरबार ने भंसाली के साथ अपनी पिछली फिल्मों जैसे 'हम दिल दे चुके सनम' और 'देवदास' पर भी बात की. इनमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान जैसे सितारे शामिल थे. इन प्रोजेक्ट्स की सफलता के बावजूद पर्दे के पीछे तनाव उभर आया था. खासकर तब जब कास्टिंग को लेकर किए गए फैसलों ने मतभेद पैदा किए.

इस्माइल ने हिंट दिया कि भंसाली का 'देवदास' में शाहरुख खान को कास्ट करने का फैसला सलमान खान के साथ उनके रिश्ते में खटास का कारण बना था. उन्होंने कहा, 'जब मुझे काम की जरूरत थी, तब उन्होंने मुझे हम दिल दे चुके सनम दी. जब उन्हें मेरी जरूरत थी, मैंने उनके लिए अपने सारे काम छोड़ दिए. आखिरकार वह मेरे लिए इंडस्ट्री में गॉडफादर की तरह थे. मेरा दिल कहता है कि सलमान के साथ उनका समीकरण तब बिगड़ा जब उन्होंने देवदास के लिए शाहरुख को चुना. जब खामोशी फिल्म फ्लॉप हो गई थी सलमान ने तब भी उनका साथ दिया था. यह साफ बात है. अगर मैं आपकी दो बार मदद करूं और तीसरी बार आप मेरे प्रतिद्वंद्वी को चुन लें, तो मुझे बुरा लगेगा.'

ऐश्वर्या संग होते थे सलमान खान के झगड़े?

उसी होस्ट के साथ एक अलग इंटरव्यू में विज्ञापन डायरेक्टर प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया था कि उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों को व्यक्तिगत रूप से देखा था, क्योंकि वह ऐश्वर्या के साथ उसी बिल्डिंग में ही रहते थे. उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या को इस बात से गहरी चोट पहुंची थी कि ब्रेकअप के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने सलमान का साथ दिया. कक्कड़ ने कहा था, 'उनका सबसे बड़ा दुख यह था कि इंडस्ट्री ने सलमान के लिए उन्हें छोड़ दिया. यह उनका सबसे बड़ा दुख था. उन्हें वाकई बहुत बुरा लगा. यहीं से इंडस्ट्री के प्रति उनकी निष्ठा टूट गई थी. उन्हें इंडस्ट्री द्वारा बहुत धोखा महसूस हुआ था.'

