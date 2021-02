IPL Auction में वायरल किंग खान के बेटे का लुक, फैन्स को दिखी शाहरुख की छवि

गुरुवार को हुए IPL2021 के ऑक्शन में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने शिरकत की थी. पिता की अनुपस्थिति में आर्यन ही नीलामी के दौरान जूही चावला की बेटी संग बैठे दिखाई दिए. अब वैसे तो ये खबर ज्यादा बड़ी नहीं बनती, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज ने फैन्स को शाहरुख के बेटे का दीवाना बना दिया है.

क्यों ट्रेंड किए शाहरुख खान के बेटे?

दरअसल IPL Auction से आर्यन की जो तस्वीरें और वीडियोज सामने आई हैं उन्हें देख तमाम फैन्स हैरान रह गए हैं. उन फोटोज में आर्यन हूबहू शाहरुख जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं. कुछ समय के लिए तो सोशल मीडिया पर इस बात भी बहस छिड़ गई कि वायरल फोटोज में शाहरुख बैठे हैं या फिर उनके बेटे आर्यन. एक फैन ने आर्यन का ऐसा वीडियो भी शेयर किया है जहां पर वे अपने पिता की ही तरह बालों पर अपना हाथ फेर रहे हैं. उस वीडियो में तो शाहरुख और आर्यन में तुलना करना काफी मुश्किल हो रहा है.

My Little Shah Rukh 😭 That same Handsome face, same expression, same details, same body language! I can't believe he is anyone other than Papa @iamsrk 🥺 Masha Allah...I can't adore him enough....my Handsome Baby 🍫#IPLAuction #AryanKhan pic.twitter.com/IpuqgovZDe