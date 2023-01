Hrithik Roshan ने किया शाहरुख खान की 'पठान' का रिव्यू, फैंस ने पूछा- कबीर कब आएगा?

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का जादू देश और दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के दो दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. शाहरुख खान की फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच इतना क्रेज है कि कश्मीर में 32 सालों के बाद थिएटरों में हाउसफुल जा रहे हैं. फिल्म 'पठान' को किंग खान के फैंस के साथ बॉलीवुड सेलेब्स भी पसंद कर रहे हैं. एक्टर ऋतिक रोशन ने अब इस फिल्म का रिव्यू किया है.

ऋतिक ने की पठान की तारीफ

ऋतिक रोशन ने शाहरुख खान और उनकी टीम की तारीफ करते हुए 'पठान' को 'ट्रिप' बताया है. ऐसे में फैंस ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वो अपनी फिल्म वॉर का दूसरा पार्ट कब लेकर आ रहे हैं. कुछ फैंस का कहना है कि वो 'पठान' में ऋतिक के 'वॉर' वाले किरदार कबीर को देखने की उम्मीद कर रहे थे. अब यही फैंस चाहते हैं कि उन्हें सलमान खान का किरदार 'टाइगर', शाहरुख का 'पठान' और ऋतिक का किरदार 'कबीर' साथ देखने को मिले.

अपने ट्विटर में ऋतिक रोशन ने लिखा, 'क्या ट्रिप थी. जबरदस्त विजन, पहले कभी ना देखे विजुअल्स, टाइट स्क्रीनप्ले, बढ़िया म्यूजिक, पूरी फिल्म सरप्राइज और ट्विस्ट से भरी थी. सिड (डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद) तुमने फिर से कमाल कर दिखाया है. आदि (आदित्य चोपड़ा) आपकी हिम्मत मुझे हैरान करती है. शाहरुख, दीपिका और जॉन के साथ पूरी टीम को बधाई. #pathaan.'

What a trip. Incredible vision , some never seen before visuals, tight screenplay, amazing music, surprises and twists all the way thru. Sid you have done it again, Adi your courage astounds me. Congrats Shahrukh, Deepika, John n the entire team. #pathaan 👊 — Hrithik Roshan (@iHrithik) January 26, 2023

फैंस बोले- वॉर का कबीर कब आएगा?

इस ट्वीट के जवाब में यूजर्स ने ऋतिक रोशन को वॉर 2 लाने के लिए कहा. एक यूजर ने लिखा, 'हमें लगा था कबीर भी पठान की मदद करने आएगा.' दूसरे ने लिखा, 'डुग्गू साब के रिव्यू का ही इंतजार था.' तीसरे ने लिखा, 'हमने आपको फिल्म में मिस किया.' एक और यूजर ने लिखा, 'मैन वॉर 2 में पठान और टाइगर को देखने का इंतजार कर रहा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सिर जी कबीर कब जॉइन करेगा?'

Sir ji Kabir kab join karega #SpyUniverse — SaumyaHrithik (@iSaumyaHrithik) January 26, 2023

Aap Kab next aaoge Spy universe main sir !! — Adarsh Jyoti (@AdarshJyoti1) January 26, 2023

Bring him back as soon as possible 🔥🔥 pic.twitter.com/mbwEKwNOM3 — Ajay_HR (@i_HR_devotee) January 26, 2023

Hrithik whenever Kabir was mentioned in the movie. pic.twitter.com/RaAmR628OR — 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐄ᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ (@iSRKsPRINCE) January 26, 2023

Love you man.

In enitre movie i was looking for your cameo but koi na .

Hope in war 2 i will see both you and SRK together. 🤞🤞 — Khushal Arya 👑 (@KhushalKArya) January 26, 2023

Can't wait to see u, srk and Salman together in war 2 💪🏼 — Starlord | Pathaan Time (@NotTheDarkBlade) January 26, 2023

Chalo now the world can breathe - biggest movie critic has reviewed Pathaan! ♥️ — rupz (@krazyrupz) January 26, 2023

Can't for Tripple Dhamalll...

Pathaan×Kabir×Tigerrr



Theatre will be like 🔥🔥🔥🔥🔥 January 26, 2023

We missed u in the movie 🥺 — Starlord | Pathaan Time (@NotTheDarkBlade) January 26, 2023

🤣🤣🤣 Duggu Saaab Ka Review ka he intezaar tha🤣🤣🫂 — Armaan Sahil🇷🇺 (@_iam_ias) January 26, 2023

हमें लगा था कबीर भी पठान की मदद करने आएगा — Shubham Gupta (@shubhjournalist) January 26, 2023

सिद्धार्थ आनंद की हिट फिल्म 'वॉर' में ऋतिक रोशन को टाइगर श्रॉफ के साथ देखा गया था. उन्होंने एजेंट कबीर का किरदार निभाया था, जो बागी हो जाता है. इस फिल्म ने दुनियाभर में 475 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके अलावा ऋतिक रोशन ने साल 2001 में आई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में शाहरुख खान के छोटे भाई का किरदार निभाया था.

‘Twas #Pathaan day today!! ♥️♥️🥰🥰 Whatta grand spectacle & full masala!! Everyone just TOP NOTCH! I’m normally not a fan of action but @iamsrk makes fight sequences also dreamy & romantic! Loved the cheeky banter all through! Bollywood’s answer to many naysayers! 🎉🎉💜💜 @yrf pic.twitter.com/P3xZIBt6IO January 26, 2023

फिल्म 'पठान' की बात करें तो इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हैं. सुपरस्टार सलमान खान ने इस फिल्म में कैमियो किया है. 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें दो ही दिनों में भारत में 100 करोड़ और विदेशों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.