'हक' ने थिएटर्स में जमाई धाक, यामी गौतम-इमरान हाशमी के सोशल ड्रामा को जनता ने दिया अप्रूवल

यामी गौतम बीते कुछ सालों में दमदार कंटेंट के मामले में बॉलीवुड की भरोसेमंद एक्ट्रेस बनकर उभरी हैं. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'बाला', 'OMG 2' और 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है. यामी ने बार-बार साबित किया है कि वो केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं, दमदार एक्टिंग टैलेंट हैं और शानदार परफॉरमेंस के साथ फिल्म का वजन भी अपने कंधों पर उठा सकती हैं. उनकी लेटेस्ट फिल्म 'हक' एक बार फिर से इसका सबूत दे रही है. यामी के साथ फिल्म में इमरान हाशमी भी दमदार रोल में हैं और ऐसा लग रहा है कि फाइनली उनके खाते में अब एक कामयाब फिल्म आने वाली है.

'हक' को बॉक्स ऑफिस पर मिला हक

यामी की फिल्म बेहद चर्चित रहे शाहबानो केस पर बेस्ड है. यही वजह रही कि 'हक' के ट्रेलर को जनता से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. मगर इस केस ने ऑडियंस की जिज्ञासा इस फिल्म में सिर्फ पैदा की, उसे पकड़कर रखा दोनों एक्टर्स के दमदार काम ने. ट्रेलर में ही यामी और इमरान का का काम पावरफुल नजर आ रहा था. पहले से तैयार माहौल ना मिलने की वजह से 'हक' को पहले दिन स्लो स्टार्ट मिला.

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले दिन इसने 2 करोड़ रुपये के ओपनिंग कलेक्शन से शुरुआत के. मगर पहले दिन फिल्म का हासिल था सॉलिड रिव्यूज और जनता का दमदार वर्ड ऑफ माउथ. शनिवार को इसका असर दिखा और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 90% से ज्यादा जंप लिया. दूसरे दिन का कलेक्शन 3.79 करोड़ रहा. तीसरे दिन भी तारीफों का असर जारी रहा और कलेक्शन 4.19 करोड़ रहा. यानी 'हक' को जनता का अप्रूवल मिल चुका है और कंटेंट की पावर ने ही स्लो स्टार्ट के बाद इसे 10 करोड़ रुपये का वीकेंड कलेक्शन दिलाया है.

छोटे बजट और कम स्क्रीन्स पर फिल्म ने किया कमाल

रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'हक' का बजट 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच है. थिएटर्स में ये नई रिलीज जरूर थी मगर ये बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई. वीकेंड में इसका स्क्रीन काउंट 1000 स्क्रीन्स से कम ही रहने का अनुमान है. ऐसे में 'हक' का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन दमदार कहा जा सकता है.

अब सोमवार, इस कलेक्शन में पहली गिरावट लेकर आएगा. लेकिन अगर 'हक' 50% के आसपास की गिरावट के साथ बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने में कामयाब होती है, तो इसका भविष्य दमदार होने वाला है. क्योंकि मंगलवार को मल्टीप्लेक्स के सस्ते टिकट के ऑफर इसे अच्छा फायदा पहुंचाएंगे. 'हक' बेसिकली एक सोशल ड्रामा फिल्म है जिसकी अधिकतर कहानी कोर्टरूम ड्रामा स्टाइल में स्क्रीन पर खुलती है.

इधर कुछ समय से इस तरह की फिल्मों को थिएटर्स में ऑडियंस थोड़ी कम मिल रही है. लेकिन फिर भी अगर 'हक' सॉलिड परफॉर्म कर रही है तो सीधा मतलब है कि इसका कंटेंट पसंद किया जा रहा है. अब देखना है कि बॉक्स ऑफिस रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला मंडे 'हक' के लिए क्या लेकर आता है.

