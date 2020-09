हंसल मेहता ने किया अनुराग कश्यप का बचाव, कहा- 'मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता'

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर-एक्टर अनुराग कश्यप युवा वर्ग के लिए प्रेरणा रहे हैं और उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा तादाद में हैं. अनुराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में अनुराग कश्यप ने रवि किशन का घेराव करते हुए कहा था कि एक समय ऐसा था जब वे गांजा पीते थे. मगर हाल ही में वे नए विवाद में फंस गए हैं. उन पर एक्ट्रेस पायल घोष ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. इसके बाद से ही कई सारे लोग इंडस्ट्री के ऐसे हैं जो अनुराग के समर्थन में नजर आ रहे हैं. इसमें नया नाम उनके खास दोस्त और फिल्म निर्देशक हंसल मेहता का जुड़ गया है. हंसल ने कई सारे ट्वीट्स के जरिए अनुराग का बचाव किया है.

हंसल ने कई सारे ट्वीट किए. उन्होंने लिखा- मैं अनुराग कश्यप को साल 1996 से जानता हूं. वे हमेशा से बागी रहे हैं. वे हमेशा से बेबाक रहे हैं. वे हमेशा से सिनेमा को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट रहे हैं. उनका अपना एक दृष्टिकोण रहता है. कभी मैं उनके समर्थन में रहता हूं कभी नहीं रहता हूं. मगर इस वजह से हमारे रिश्ते को कभी नुकसान नहीं पहुंचा. पिछले 24 सालों में कुछ भी नहीं बदला. मैं सेक्शुअल हैरासमेंट की खबरों को सीरियसली लेता हूं और जब मैंने सुना कि इस युवा महिला ने अनुराग पर इल्जाम लगाया है तो मुझे बहुत दुख हुआ.

1/ i've known @anuragkashyap72 since 1996. he was always rebellious. he was always outspoken. he was always passionate about cinema and his friendships. he had a point of view and i often disagreed with it. that did not change our relationship. in 24 years nothing has changed.