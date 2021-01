माइनस 9 डिग्री टेंपरेचर में गुरु रंधावा ने की शूटिंग, नाक से निकलने लगा खून

फिल्म जगत की चकाचौंध लोगों को आकर्ष‍ित करती है, लेक‍िन यहां के टफ वर्क शेड्यूल्स से भी लोग पर‍िच‍ित हैं. एक्टर्स को डायट से लेकर ट्रैवल‍िंग तक सभी का ध्यान रखना होता है. कभी तपती गर्मी में तो कभी कड़कड़ाती ठंड में शूट‍िंग की जाती है. हाल ही में सिंगर गुरु रंधावा भी अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कश्मीर में शूट‍िंग कर रहे थे, जहां ठंड की वजह से उनके नाक से खून न‍िकलने लगा.

गुरु रंधावा ने इसकी फोटो सोशल मीड‍िया पर शेयर की है. इसमें वे कश्मीर के माइनस डिग्री वाली बर्फीली वाद‍ियों के बीच नजर आ रहे हैं. उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है और उनके नाक से खून निकलता नजर आ रहा है. गुरु ने फोटो साझा करते हुए लिखा- माइनस 9 डिग्री सेल्स‍ियस में शूट करना बहुत मुश्क‍िल है पर मेहनत ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है. हमने कश्मीर में अच्छा शूट किया. जल्द ही आ रहा है @tseries.official पर.

So difficult to shoot at -9*C but Hardwork is the only way forward.

We did great shoot in Kashmir. Out soon ❤️ @TSeries pic.twitter.com/4w0kyAi5iO