रणवीर सिंह को गुलशन ग्रोवर ने बताया छोटा भाई, एक्टर बोले- बैडमैन इज बैक

फिल्म 'सूर्यवंशी' में गुलशन ग्रोवर नजर आने वाले हैं. ऐसे में रणवीर सिंह ने एक्टर की तारीफों के पुल बांधे हैं. उनकी परफॉर्मेंस की सराहना की है. बता दें कि गुलशन ग्रोवर को 'बैडमैन' के नाम से भी जाना जाता है. हाल ही में अक्षय कुमार के घर रणवीर और गुलशन की मुलाकात हुई थी. ट्वीट कर एक्टर ने इसकी जानकारी दी. साथ ही रणवीर सिंह को गुलशन ग्रोवर ने 'छोटा भाई' बताया.

गुलशन ने किया ट्वीट

गुलशन ने लिखा, "छोटे भाई रणवीर सिंह शुक्रिया, आपको मेरी सूर्यवंशी में एक्टिंग शानदार लगी इसके लिए. बैडमैन इज बैक. आपकी नशीली आंखें और आवाज. मुझे आपके कई सीन्स अच्छे लगे और अक्षय कुमार के घर आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा. ये सभी कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखेंगे." बता दें कि फिल्म 'सूर्यवंशी' में कटरीना कैफ और अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने संभाला है.

Thanx chotte bhai @RanveerOfficial for conveying you Love my acting in #Sooryavanshi “Badman is back..your intense eyes and that Voice.I love confrontation scenes of you and Akshay sir”meeting you today at brother Akki’s @akshaykumar home and these comments will remain with me! pic.twitter.com/VMVmT9i0pb