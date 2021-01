एक्ट्रेस नीतू चंद्रा का खुलासा, बॉलीवुड में मुझसे छीनी गईं 6 फिल्में

गरम मसाला, रन, 13B और ट्रैफिक सिग्नल जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखा चुकीं एक्ट्रेस नीतू चंद्रा बॉलीवुड के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अभी हाल ही में वो हॉलीवुड फिल्म Never Back Down: Revolt की शूटिंग पूरी कर विदेश से लौटी हैं. हॉलीवुड की इस फिल्म में नीतू चंद्रा का लीड रोल है.

आजतक के साथ खास बातचीत में नीतू चंद्रा ने न सिर्फ अपनी हॉलीवुड फिल्म Never Back Down: Revolt के बारे में बताया बल्कि उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जिनकी वजह से नीतू से बैक-टू-बैक 6 फिल्में छिनी गई थीं. नीतू ने कहा, "मेरी हॉलीवुड फिल्म Never Back Down: Revolt की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम जया है. ये फिल्म इसी साल जून-जुलाई के आस पास रिलीज होगी और जितने भी हिंन्दुस्तानी इस फिल्म को देखेंगे उन्हे मुझे पर गर्व जरुर होगा."

उन्होंने बताया, "इसके अलावा मुझे 3 हॉलीवुड फिल्में और मिल गई हैं और जल्द ही मेरी एक हिंदी फिल्म ‘भगवान भरोसे’ भी रिलीज होने वाली है. तो ईश्वर की कृपा से मेरे लिए ये साल काफी अच्छा साबित होने वाला है." एक वक्त था जब नीतू चंद्रा से बॉलीवुड में बैक टू बैक 6 फिल्में छिन ली गई थीं उस पर जवाब देते हुए नीतू चंद्रा ने कहा, "मेरा बॉलीवुड में कभी कोई गॉड फादर नहीं रहा, मुझे जो काम मिला मेरी मेहनत और टैलेंट के दम पर मिला."

अच्छा ही हुआ जो काम छिन गया

उन्होंने कहा, "अगर बॉलीवुड वालों ने मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं किया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो लगता है कि अगर मुझसे वो लोग काम नहीं छीनते तो शायद आज मैं हॉलीवुड की फिल्म में काम नहीं करती. इसलिए उनका मुझसे काम छीनना मेरे लिए अच्छा रहा और उनके लिए खराब रहा. क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी भी फिल्में मुझसे छिन गईं उनमें से ज्यादातर फ्लॉप साबित हुई हैं."