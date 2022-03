Gangubai Kathiawadi BO: पहले हफ्ते फिल्म ने कमाए इतने, खास अंदाज में 'गंगू का शुक्रिया'

कोरोना का प्रकोप अब धीरे-धीरे भारत में खत्म हो गया है और एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा होता नजर आ रहा है. एक बार फिर से बाजार में चहल-पहल लौट आई है और सिनेमाघरों में दर्शक. पोस्ट कोविड-19 कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं मगर अधिकतर फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है. ऐसे में आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस बात का सबूत है. फिल्म के हफ्तेभर की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है. आलिया भट्ट ने खास अंदाज में दर्शकों का शुक्रिया भी किया है.

फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक गंगूबाई पोस्ट कोरोना तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. अक्षय कुमार की सूर्यवंशी और रणवीर सिंह की 83 के बाद आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी ने ये कमाल कर दिया है. फिल्म ने बुधवार को 6.21 करोड़ की कमाई की और गुरुवार को इसकी कमाई 5.40 करोड़ थी. भारत में फिल्म का कुल कलेक्शन 68.93 करोड़ तक पहुंच गया है.

इस मौके पर आलिया ने इंस्टाग्राम पर नया ट्रेलर भी शेयर किया है. ये खास ट्रेलर फैंस के लिए आलिया की तरफ से एक तोहफा है. इस ट्रेलर की खास बात ये है कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो इसमें गंगूबाई का तेवर देख आपका फिल्म देखने का मन कर सकता है.

#GangubaiKathiawadi scores a fantastic total in Week 1… Emerges third highest grossing film in *Week 1* - after #Sooryavanshi and #83TheFilm - post pandemic times [data in next tweet]… Faces two new opponents [#TheBatman, #Jhund], hence Weekend 2 biz is very crucial. pic.twitter.com/1A2UGpMRV5