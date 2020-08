Film Wrap: सुशांत मामले में आई नई व्हाट्सएप चैट, प्रणब मुखर्जी के निधन से दुखी बॉलीवुड

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड समेत सोमवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. देश के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार की शाम को निधन हो गया. सुशांत स‍िंह राजपूत केस में हाउस स्टॉफ दीपेश सावंत की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से दुखी बॉलीवुड सितारे, रणदीप-रवीना ने दी श्रद्धांजलि

देश के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार की शाम को निधन हो गया. प्रणव मुखर्जी के निधन की खबर से देशभर में सभी को दुख पहुंचा है. प्रणब मुखर्जी का कद राजनीति जगत में बहुत ऊंचा रहा है. उन्हें हर पार्टी के लोगों द्वारा सम्मान मिला है. उनका राजनीति करियर भी काफी लंबा रहा. उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. बहुत कम लोगों को पता होगा कि प्रणब मुखर्जी कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे. उनके निधन पर बॉलीवुड जगत भी शोक व्यक्त कर रहा है.

सामने आया हाउस स्टॉफ दीपेश सावंत के 14 जून का व्हाट्सएप चैट, मैसेज में सुशांत का जिक्र

सुशांत स‍िंह राजपूत केस में हाउस स्टॉफ दीपेश सावंत की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है. खास बात ये है कि ये चैट 14 जून के 10 बजकर 51 मिनट से लेकर 4 बजकर 29 मिनट के बीच की है जिसमें सुशांत का भी जिक्र किया गया है. इस चैट में दीपेश ने किसी को लिखा कि मुझे सुशांत ने फ्लिपकार्ट डील को लेकर आपके संपर्क में रहने के लिए कहा है. ये मैसेज सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर आया था.

10 दिन बाद होगा 'Into The Wild' का प्रीमियर, अक्षय कुमार ने शेयर किया ट्रेलर

डिस्कवरी के रोमांचक शो 'Into The Wild with Bear Grylls' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. फैंस के इस बेचैनी को थोड़ा कम करते हुए अक्षय कुमार ने आख‍िरकार शो के प्रीमियर डेट की अनाउंसमेंट कर दी है. अक्षय ने बियर ग्रिल्स के साथ जंगल के खतरों का सामना करते हुए शो का ट्रेलर शेयर किया है. इंटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स 10 दिन बाद डिस्कवरी पर 11 सितंबर को प्रीमियर किया जाएगा. इसके अलावा 14 सितंबर को भी यह शो दोबारा देखने को मिलेगा.

1 साल बाद आमिर अली ने कंफर्म की पिता बनने की खबर, शेयर की बेटी की फोटो

टीवी एक्टर आमिर अली ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की फोटो शेयर की है. आमिर की बेटी आर्या एक साल की हो गई है. खबरें हैं कि आमिर और संजीदा शेख सरोगेसी के जरिए बेटी के पैरेंट्स बने. अब आमिर ने बेटी के जन्म के 1 साल बाद पिता बनने की खबर को कंफर्म किया है. 30 अगस्त को आमिर की बेटी का जन्मदिन था.

Bhojpuri Song: खेसारी-राघवानी के इस भोजपुरी गाने ने मचाई धूम, 2 करोड़ के पार हुए व्यूज

भोजपुरी फिल्म-म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में मशहूर जोड़ियों में से एक है. खेसारी और राघवानी जब भी किसी फिल्म या गाने में साथ नजर आते तो धमाल मचा देते हैं. इनकी फैन्स फॉलोइंग और दर्शक भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद करते हैं. इन दिनों इन दोनों का एक भोजपुरी सॉन्ग यू-ट्यूबर पर छाया हुआ है. इस गाने की लोकप्रियता इस कदर है कि अभी तक इसे यू-ट्यूब पर 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.