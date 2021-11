Virat-Anushka की बेटी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, फरहान ने की Mumbai Police की तारीफ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी फिल्म और क्रिकेट इंडस्ट्री की फेमस स्टार किड है. टी20 वर्ल्ड कप में लगातार भारत की हार के बाद एक शख्स ने विराट की बेटी को लेकर रेप की धमकी दी थी. अब इस मामले में 23 वर्षीय आरोपी को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक्टर फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और संगारेड्डी इलाके के निवासी रामनागेश अकुबाथिनी को मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया. इसके बाद उसे मुंबई लाया गया.

फरहान अख्तर हुए खुश

फरहान अख्तर ने ट्वीट कर शख्स की गिरफ्तारी पर खुशी जताने के साथ-साथ कहा कि वो ये भी उम्मीद करते हैं कि महिला पत्रकारों को मिल रही इस तरह की धमकियों पर भी कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए. फरहान अख्तर ने लिखा, ‘मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मुंबई पुलिस कि साइबर सेल ने एक बच्ची को बलात्कार की धमकी देने वाले उस घटिया व्यक्ति का पता लगा लिया है और उसे गिरफ्तार किया है. अब मैं इसी तरह के एक्शन की उम्मीद महिला पत्रकारों के लिए भी करता हूं, जिन्हें लगभग रोज ही बलात्कार जैसी धमकियां दी जाती हैं.'

I’m really glad to hear the Mumbai Police cyber cell have located and arrested the creep who tweeted rape threats to a child. Now hoping for similar swift action in cases of female journalists who receive rape threats almost on a daily basis.