ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से शेयर किया सीक्रेट डॉक्यूमेंट, कंगना बोलीं- सारे पप्पू एक ही टीम में हैं

किसान आंदोलन पर रिहाना और अन्य इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज के ट्वीट के बाद दुनिया भर में इस मुद्दे को लेकर बातचीत शुरू हो गई. रिहाना के बाद एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और एडल्स स्टार मिया खलीफा ने भी इस बारे में ट्वीट किए थे. हालांकि ग्रेटा द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद वैश्विक स्तर पर हो रहे इस पूरे कैंपेन की कलई खुलती नजर आ रही है. कंगना रनौत ने ट्वीट करके इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कंगना ने एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "इस बुद्धिहीन बच्ची ने लेफ्ट के लोगों को दिक्कत में डालते हुए सबसे बड़ी गलती कर दी... चरणबद्ध तरीके से भारत को अस्थिर करने के वैश्विक प्लान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया.. सब पप्पू एक ही टीम में हैं. हाहाहा... जोकरों का पूरा झुंड है." कंगना ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें बताया गया है कि किस तरह ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया.

बाद में डिलीट कर दी तस्वीर

ग्रेटा थनबर्ग ने (गलती से?) 26 जनवरी को और आने वाले वक्त में होने वाले विरोध और सड़क पर होने वाले प्रदर्शनों की डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया. थोड़ी ही देर में इस डॉक्यूमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया और अब इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया है (मैंने इसे सेव कर लिया है), लेकिन ये अतुलनीय है.

