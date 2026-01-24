scorecardresearch
 
जब इंटीमेट सीन से पहले नर्वस हुए थे इरफान खान, छत पर जाकर बैठे, एक्ट्रेस ने ऐसे किया था राजी

फिल्म 'हिस्स' में दिव्या दत्ता और इरफान खान को एक रोमांटिक सीन शूट करना था. हालांकि दोनों ही स्टार्स इस सीन को लेकर काफी डरे हुए थे. एक्ट्रेस ने इसे लेकर बताया कि कैसे दोस्त होने की वजह से उन्हें मदद मिली.

हिस्स के इंटीमेट सीन में इरफान और दिव्या (Photo: YT/Bolly Kick)
एक्ट्रेस दिव्या दत्ता का इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लंबा और सफल करियर रहा है. अब कुछ शानदार प्रोजेक्ट्स की वजह से मिली शोहरत को वो एन्जॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि पुराने समय में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के बिना रोमांटिक सीन कैसे शूट किए जाते थे. साथ ही दिवंगत एक्टर इरफान को लेकर भी बात की. 

पिंकविला के साथ अपने करियर के बारे में बात करते हुए दिव्या दत्ता ने बताया कि पुराने समय में इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के बिना रोमांटिक सीन कैसे शूट किए जाते थे, और उन्होंने दिवंगत स्टार इरफ़ान खान के साथ एक सीन की शूटिंग के बारे में बात की. दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ काम किया है, और 'हिस्स' में अपने काम के लिए तारीफें बटोरी हैं.

इंटीमेट सीन पर बोलीं दिव्या दत्ता
दिव्या दत्ता ने इरफान खान के साथ एक इंटीमेट सीन शूट करने से पहले उनके इमोशंस के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन वो इतना खूबसूरत सीन था कि वे एक निःसंतान कपल हैं, और दोनों रो रहे हैं, और वे प्यार कर रहे हैं. वो सीन था. यह एक खूबसूरत सीन था और हमारी डायरेक्टर जेनिफर लिंच, डेविड लिंच की बेटी थीं. मैंने देखा कि हमारा आधा सेट तो बाहर से आया था और आधे हमारे अपने लोग थे. सब ऐसे खड़े थे कि ये वाला शॉट अच्छा हो जाए. तो मैं नर्वस थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि उस समय इंटीमेसी डायरेक्टर्स नहीं हुआ करते थे.'

उन्होंने आगे बताया कि अपने को-स्टार के साथ सही प्लानिंग करके थोड़ा कम्फर्ट पाने की इच्छा में उन्होंने पूछा था-' मैंने कहा सुनिए इरफान कहां हैं, तो मेरे डायरेक्टर ने कहा, 'वो उधर छत पर बैठे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा नर्वस हैं'. एक्ट्रेस ने हंसते हुए बताया, 'क्योंकि आपको इसे सही करना होता है. आपको सही इमोशन देना होता है. आपको यह देखना होता है कि आपका को-स्टार कम्फर्टेबल हो. उसमें आपकी दोस्ती बहुत काम आती है. तो मैंने उन्हें समझाया कि बस एक सीन है और कुछ नहीं. तब जाकर शूट हुआ.'

बता दें कि इरफान खान और दिव्या दत्ता ने 2018 की फिल्म ब्लैकमेल में एक बार फिर साथ काम किया. जहां उन्होंने पति-पत्नी का रोल निभाया था.

---- समाप्त ----
