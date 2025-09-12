श्रीदेवी के दीवाने थे रामू, जाह्नवी संग काम करने पर बोले- 'मुझे मां पसंद थीं, बेटी नहीं...'

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन रहे हैं. डायरेक्टर ने कई मौकों पर एक्ट्रेस की खुलकर तारीफ भी की है. ऐसे में राम गोपाल वर्मा कुछ बोले और वो कॉन्ट्रोवर्सी में न बदले ऐसा नहीं हो सकता. दरअसल फिल्म मेकर ने श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर को लेकर ऐसी बात कही है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है.

जाह्नवी कपूर को लेकर क्या कहा?

फिल्ममेकर राम गोपाल ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए श्रीदेवी और उनकी बेटी जाह्नवी कपूर के बारे में खुलकर बात की. बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'मुझे अभी तक जाह्नवी में श्रीदेवी नहीं दिखाई दी. जब उनसे जाह्नवी के साथ काम करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, 'मुझे मां पसंद थीं, बेटी नहीं...'.

राम गोपाल वर्मा ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया, 'मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं. मेरे करियर के दौरान कई सारे बड़े एक्टर्स रहे हैं, जिनसे मेरा खास कनेक्शन नहीं बन पाया है, जिनमें से जान्हवी कपूर का भी नाम शामिल है. मेरा उनके साथ फिल्म करने का कोई इरादा नहीं है.'

श्रीदेवी को लेकर क्या कहा?

इसी के साथ फिल्ममेकर ने श्रीदेवी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'पड़ाहरेल्ला वयासु' हो या फिर 'वसंत कोकिला' उन्होंने कई तरह की परफॉर्मेंस दी हैं. सच कहूं तो उन्हें (श्रीदेवी) एक्टिंग करते हुए देखकर मैं भूल जाता था कि मैं एक फिल्ममेकर हूं और उन्हें एक ऑडियंस की तरह ही देखने लगता था.

जाह्नवी और रामगोपाल वर्मा का वर्फ फ्रंट

बता दें कि राम गोपाल वर्मा एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म के साथ बॉलीवुड में वापसी को लेकर एक दम तैयार है. उनकी फिल्म का नाम 'पुलिस स्टेशन में भूत' है. जिसमें वो मनोज बाजपेयी नजर आएंगे. वहीं जान्हवी कपूर को हाल ही में फिल्म परम सुंदरी में देखा गया था. अब उनकी फिल्म 'सनी संस्कारी की परम सुंदरी' 2 अक्टूबर दशहरे के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

