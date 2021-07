क्या एबी डिविलियर्स की पत्नी ने शेयर की विरूष्का की बेटी वामिका की फोटो?

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका की एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. अभी तक कपल ने बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है. वामिका अब 6 महीने की हो चुकी हैं. विरुष्का ने लंदन में बेटी के 6 महीने पूरे होने पर सेलिब्रेशन किया. फिलहाल कपल लंदन में ही है.

क्या वामिका की तस्वीर हो रही वायरल?

इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जो कि क्रिकेटर एबी डिविलियर्स की पत्नी डेनियल डिविलियर्स ने 20 मई को अपने इंस्टा पेज पर शेयर की थी. तस्वीर में डेनियल की बेटी येंटे के साथ एक दूसरी बेबी गर्ल नजर आ रही है. कैप्शन में डेनियल ने लिखा है- ''Baby hugs and cuddles for her very first friend💕. इस फोटो में मौजूद दोनों बच्चियों ने एक जैसी फ्लोरल ड्रेस पहनी है. दोनों ही बच्चियों का चेहरा तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है.

इस पोस्ट को अनुष्का शर्मा ने लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी किया है. अनुष्का ने कमेंट बॉक्स में दिल वाले इमोजी बनाए हैं. अनुष्का के कमेंट के बाद से फैंस ये मानकर चल रहे हैं कि फोटो में येंटे के साथ जो दूसरी बेबी गर्ल है वो अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका है. एक यूजर ने लिखा- येंटे की पहली फ्रेंड वामिका ही होगी. दूसरे यूजर ने लिखा- वामिका और येंटे. ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि फोटो में वामिका है.

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तरह डेनियल ने भी अपनी बेटी का चेहरा अभी तक रिवील नहीं किया है. इंस्टा पर डेनियल ने येंटे की कई तस्वीरें शेयर की हैं लेकिन हर फोटो में बेटी का चेहरा छिपा रखा है. कुछ समय पहले डेनियल ने अनुष्का केसाथ अपनी फोटो शेयर की थी. जिसमें दोनों ने ही अपनी बेटी को गोद में पकड़ा हुआ था. दोनों ही बेबी गर्ल्स के चेहरे छिपाए हुए थे. ये फोटो डेनियल ने तब शेयर की जब एक यूजर ने उनसे सवाल किया कि क्या वे और अनुष्का हैंगआउट करते हैं?

विराट और अनुष्का की बेटी वामिका जबसे पैदा हुई है सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई हैं. वामिका की हर फोटो वायरल होती है. चाहे अब तक अनुष्का ने बेटी का चेहरा ना दिखाया हो लेकिन फैंस वामिका की एक हल्की सी झलक देखकर ही खुश हो जाते हैं.