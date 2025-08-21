धुरंधर की टीम की तबीयत बिगड़ने की वजह सेट नहीं, बल्कि लेह में फैला बड़ा फूड कंटैमिनेशन

कुछ दिन पहले रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की टीम के बीमार पड़ने की खबर सामने आई थी. बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग कर रहे कई सदस्य लेह में अचानक बीमार पड़ गए. इसके चलते मेकर्स को तुरंत मेडिकल मदद लेनी पड़ी. शुरुआती रिपोर्ट्स में यह कयास लगाए गए थे कि सेट पर खाने की खराब क्वॉलिटी या लागत घटाने के चलते यह समस्या हुई है. लेकिन स्थानीय प्रशासन ने अब पुष्टि की है कि यह घटना लेह में सामने आए बड़े पैमाने पर चिकन कंटैमिनेशन का हिस्सा थी. फिल्म के प्रोडक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने या सुविधाओं से इसका कोई लेना-देना नहीं था.

धुरंधर के सेट पर कैसे बीमार पड़े लोग?

एक सूत्र ने कहा, 'यह इस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. यहां किसी भी तरह की लागत घटाने का सवाल ही नहीं उठता. लेह का इलाका शूटिंग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है. यह 300 से अधिक लोगों की यूनिट है. यहां एक लोकल कंटैमिनेशन का मुद्दा सामने आया, जिसकी वजह से यह हुआ. यह बेहद अफसोसजनक है कि ऐसी बेतुकी अफवाहें फैलाई जा रही हैं.'

प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने जोर देकर कहा कि वर्कर सेफ्टी हमेशा प्राथमिकता रही है. सूत्र ने आगे कहा, 'हेल्थ, हाइजीन और क्रू सेफ्टी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी गई है. अब अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं और सप्लायर की सख्त जांच भी की जा रही है. यूनिट ने काम दोबारा शुरू कर दिया है.' फिल्म 'धुरंधर' अब अपनी शूटिंग के आखिरी चरण में है. जब आगे पूछा गया तो सूत्र ने कहा, 'हमारे पास यहां कुछ और हफ्तों का शूट बाकी है. हम सितंबर के मध्य तक शूट खत्म करके मुंबई लौट जाएंगे.'

Advertisement

जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत, बी62 स्टूडियोज प्रोडक्शन की फिल्म 'धुरंधर' को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है. इस फिल्म के निर्माता ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं. इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन नजर आएंगे. पिक्चर का पहला लुक हाल ही में सामने आया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----