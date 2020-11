बच्चन पांडे में ये रोल्स निभाएंगे अक्षय-कृति, सामने आईं डिटेल्स

लगता है अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे काफी दिलचस्प होने वाली है. इस फिल्म से जुड़ी बातों का खुलासा शनिवार के दिन किया गया. इस फिल्म का पहला लुक साल 2019 के जुलाई में रिलीज किया गया था. इसके बाद इस साल एक और नया पोस्टर सामने आया. अब खबर है कि अक्षय की फिल्म में अरशद वारसी भी काम करने वाले हैं. भले ही इस फिल्म की कहानी का खुलासा ना किया गया हो, लेकिन फिल्म से जुड़ी बड़ी डिटेल्स सामने आई हैं.

क्या होंगे अक्षय कुमार और बाकी एक्टर्स के किरदार?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार, कृति सेनन और अरशद वारसी के रोल्स से पर्दा हटा दिया है. तरण ने ट्वीट कर बताया है कि अक्षय इस फिल्म में एक गैंगस्टर बने हैं, जो एक्टर बनना चाहता है. कृति सेनन एक पत्रकार के किरदार में होंगी, जो डायरेक्टर बनना चाहती है. वहीं अरशद वारसी, अक्षय कुमार के दोस्त का किरदार निभाएंगे. इन सभी के अलावा एक और एक्ट्रेस को फिल्म में लिया जाने वाला है.

बता दें कि बच्चन पांडे साउथ स्टार अजीत की 2014 में आई फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है. इस फिल्म के जरिए अरशद वारसी और अक्षय कुमार पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी करेंगे और यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी. बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी 2021 में शुरू होगी और मार्च 2021 तक चलेगी. फिल्म जैसलमेर में शूट होगी.

