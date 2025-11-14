scorecardresearch
 

पहली फिल्म से भी कम होगी 'दे दे प्यार दे 2' की ओपनिंग? बुकिंग में फीकी रही अजय की फिल्म

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में पहुंच चुकी है. फिल्म का पहला पार्ट 2019 में आया था और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुआ था. मगर इस बार सीक्वल के लिए माहौल उतना दमदार नहीं नजर आया जितना पहली फिल्म के लिए था. क्या ये पहली फिल्म जितनी ओपनिंग कर पाएगी?

पहले दिन 10 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी 'दे दे प्यार दे 2'? (Photo: IMDB)
अजय देवगन एक नए सीक्वल के साथ जनता के सामने हैं. रकुल प्रीत सिंह के साथ उनकी दिलचस्प लव स्टोरी लेकर आई 'दे दे प्यार दे' का नया पार्ट शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंच चुका है. 'दे दे प्यार 2' उसी कहानी को आगे बढ़ा रही है जो पहली फिल्म में शुरु हुई थी. इस बार आर माधवन और मीजान जाफरी की भी कहानी में एंट्री हुई है. 

ट्रेलर से नजर आ रहा था कि कहानी में कॉमेडी का सॉलिड डोज है. गानों को भी ठीकठाक चर्चा मिली थी. लेकिन फिल्म का प्रमोशन वगैरह थोड़ा कमजोर लगा और लोगों में 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर अवेयरनेस थोड़ा कम नजर आया. अजय की फिल्म के लिए वैसा माहौल नहीं बना जैसा ट्रेलर के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बाद बनना चाहिए था. अब 'दे दे प्यार दे 2' पर ये खतरा नजर आ रहा है कि इसकी ओपनिंग पहली फिल्म से भी कम हो सकती है. इसकी वजह है फिल्म की कमजोर एडवांस बुकिंग. 

'दे दे प्यार दे 2' की एडवांस बुकिंग कमजोर
अजय की फिल्म के लिए जनता में कम अवेयरनेस होने का असर एडवांस बुकिंग पर नजर आया. शुरुआत में तो बुकिंग बहुत ही धीरे आगे बढ़ी. गुरुवार को स्पीड थोड़ी बढ़ी जरूर, मगर फाइनल आंकड़े अजय देवगन की फिल्म के लिहाज से थोड़े कमजोर ही हैं. 

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेशनल चेन्स में इसके करीब 26 हजार टिकट ही एडवांस में बुक हुए हैं. ये आंकड़ा अजय की ही पिछली रिलीज 'सन ऑफ सरदार 2' (28 हजार) से भी कम है. सनी देओल की 'जाट', अक्षय कुमार की 'केसरी चैप्टर 2' और राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' 2025 की वो फिल्में हैं जिनकी नेशनल चेन्स में एडवांस बुकिंग 30 हजार के आसपास रही. इन फिल्मों का ओपनिंग कलेक्शन 8 करोड़ की रेंज में था. 'जाट' के लिए जनता का वर्ड ऑफ माउथ जबरदस्त था इसलिए ये 10 करोड़ के बहुत करीब पहुंची. 

सैकनिल्क के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' के लिए लगभग 91 हजार कुल टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. इससे फिल्म ने करीब 2.8 करोड़ का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन किया है. 

पहले पार्ट से कम होगी 'दे दे प्यार दे 2' की ओपनिंग?
एडवांस बुकिंग से अनुमान लगाया जाए तो फिलहाल अजय देवगन की फिल्म 6 करोड़ से 8 करोड़ रुपये के बीच ओपनिंग कलेक्शन करती नजर आ रही है. अगर इसे 'जाट' जैसा दमदार वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो इसका ओपनिंग कलेक्शन 9 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है. मगर अभी के ट्रेंड के हिसाब से 'दे दे प्यार दे 2' का ओपनिंग कलेक्शन 10 करोड़ तक पहुंचता नहीं नजर आ रहा.

2019 में आई 'दे दे प्यार दे' को 10.71 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी. तारीफों और पॉजिटिव रिव्यूज के कारण इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया. 'दे दे प्यार 2' की शुरुआती रिपोर्ट्स अच्छी हैं और क्रिटिक्स से इसे मोस्टली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. मगर असली खेल जनता की तारीफ का है. अजय की इस फिल्म को अगर पब्लिक से तारीफ मिलती है, तभी बॉक्स ऑफिस पर इसका बेड़ा पार होगा. 

अजय की पिछली रिलीज 'सन ऑफ सरदार 2' को बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिले थे. मगर सीक्वल फैक्टर की वजह से इसने फिर भी पहले दिन 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. अजय के करियर में अब ये पैटर्न बनता जा रहा है कि वो सीक्वल्स में ज्यादा नजर आ रहे हैं. फैन्स ये बात नोटिस करने लगे हैं और इस बात का नुकसान 'सन ऑफ सरदार 2' को भी हुआ था. 

यही बात 'दे दे प्यार दे 2' को भी नुकसान पहुंचा सकती है. लेकिन फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यूज बता रहे हैं कि अगर लोगों ने थिएटर्स तक जाकर फिल्म देखने की मेहनत की, तो मजा उन्हें पूरा मिलेगा. अब देखने वाली बात यही है कि 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को घर से थिएटर्स तक लाने की एक्साइटमेंट पैदा कर पाती है या नहीं.

---- समाप्त ----
