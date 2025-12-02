पलाश-स्मृति की हो रही शादी, वायरल पोस्ट का क्या है सच?

पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर कई तरह खबरें सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर स्मृति और पलाश की एक वेडिंग पोस्ट वायरल हो रही है. जानते हैं कि पलाश और स्मृति की शादी का सच क्या है.

और पढ़ें

इस दिन होगी पलाश-स्मृति की शादी

सिंगर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी करने जा रहे थे. लेकिन स्मृति के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से शादी टालनी पड़ी.

शादी टलने के 8 दिन बाद पलाश को लेकर खबर आ रही है कि वो इस रविवार शादी करने जा रहे हैं. पलाश और स्मृति इंटीमेट वेडिंग करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ करीबी शामिल होंगे. लेकिन ये सच नहीं है. पलाश और स्मृति ने शादी पर कोई अपडेट नहीं दी है. यानी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट झूठी है. पलाश, स्मृति या उनके परिवार की तरफ से वेडिंग डेट को लेकर कोई बात नहीं की गई है.

पलाश और स्मृति की शादी की वायरल पोस्ट देखकर फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई थी. लेकिन अफसोस अब तक कपल ने शादी को लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है. अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट डिलीट कर दी गई है.

Advertisement

पलाश पर लगे आरोप

23 नवंबर को क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश की शादी का जश्न जोर-शोर से चल रहा था. लेकिन शादी से चंद घंटे पहले सब कुछ अचानक बदल गया. स्मृति के पिता के बाद पलाश की भी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. इस दौरान स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वेडिंग से जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दिए.

शादी टलने के बाद पलाश पर स्मृति को चीट करने के आरोप भी लगे. लेकिन कपल और उनकी फैमिली की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया. पर पलाश की मां ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए ये जरूर कहा था कि इनकी शादी जल्द होगी.

शादी टलने के बाद पलाश और स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम बायो में इविल आई (नजर) वाली इमोजी भी बनाई है. इससे पता चल रहा है कि पलाश और स्मृति का मानना है कि इनकी खुशियों को जमाने की नजर लगी है.

---- समाप्त ----