इंडियन आइडल में हुए रिजेक्ट, कैसे सिंगर बने विशाल मिश्रा? बॉर्डर 2 में गाने से मचाई धूम

फिल्म बॉर्डर 2 के गाने विशाल मिश्रा की आवाज में रिलीज होकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. उन्नाव के इस सिंगर ने बॉलीवुड में कई हिट गाने दिए हैं और उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है.

विशाल मिश्रा कैसे बने सिंगर? (PHOTO: Instagram @vishalmishraofficial)
बॉर्डर एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है. इसलिए 90s की जनरेशन बॉर्डर 2 को लेकर बेहद एक्साइटेड है. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म रिलीज से पहले ही इसके गाने खूब वायरल हो रहे हैं. बॉर्डर 2 के गानों को सिंगर विशाल मिश्रा ने भी अपनी आवाज दी है. विशाल के गाए हुए गानों के लिरिक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं. 

दर्शकों का प्यार देखकर विशाल गदगद हैं. विशाल ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें बॉर्डर 2 के लिए गाने का मौका मिलेगा. कमाल की बात ये है जिन विशाल के सभी मुरीद हो रहे हैं, कभी उन्हें रियलिटी शो के मंच पर रिजेक्ट कर दिया गया था. 

रियलिटी शो पर हुए थे रिजेक्ट 
विशाल मिश्रा आज सिगिंग की दुनिया का बड़ा नाम बन चुके हैं. उन्होंने बॉर्डर 2 में जाते हुए लम्हे, प्यारी लगी और संदेशे आते हैं, जैसे गानों को अपनी आवाज दी है. बॉर्डर 2 में विशाल के गाए हुए गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उस पर कई रील्स बन रही हैं.

विशाल की आवाज में गाया हर सॉन्ग फैन्स को उनका दीवाना बना देता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि अपनी गायिकी से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले विशाल ने करियर की शुरूआत में इंडियन आइडल के ऑडिशन दिए थे. लेकिन उस समय उन्हें शो में रिजेक्ट कर दिया गया था.

रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. विशाल लगातार अपनी आवाज पर काम करते गए. उन्हें संगीतकार ललित पंडित (जतिन-ललित) का मार्गदर्शन मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी. इसके बाद उन्होंने 2016 में तमिल फिल्म देवी के साथ म्यूजिक कंपोजर के रूप में अपना डेब्यू किया. 2017 में करीब करीब सिंगल के गाने जाने दे से उन्हें पहचान मिली. विशाल को असली लोकप्रियता 2019 में फिल्म कबीर सिंह के चार्टबस्टर गाने कैसे हुआ से मिली, जिससे वो बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब रहे. 

उन्नाव का लड़का बना मशहूर सिंगर 
करियर की शुरुआत में विशाल के सामने कई परेशान आईं, लेकिन वो हालातों से घबराए नहीं. विशाल अपनी आवाज पर काम करते गए. उन्होंने अपनी हर गलती से सीखा. संगीत के प्रति अपने जुनून, लगातार सीखने की लगन और मुश्किलों से ना घबराते हुए उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली. 

यूपी के उन्नाव जैसे शहर से निकलकर मुंबई की चमक-धमक में अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया. विशाल की गायिकी और मेहनत दोनों ही काबिले-ए-तारीफ है. विशाल मिश्रा का कहना है कि वो अपना आइडल आर डी बर्मन और जगजीत सिंह को मानते हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें काफी ज्यादा प्रभावित किया है. 

विशाल के सुपरहिट गानों में राम आएंगे, चल तेरे इश्क में, पहले भी मैं, कैसे हुआ और हमदम शुमार हैं. 

---- समाप्त ----
