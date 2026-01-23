scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर 2' में रीक्रिएट हुआ 'संदेशे आते हैं' गाना, अनु मलिक बोले- लोगों के खून में बसा है...

सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद अनु मलिक ने इंटरव्यू में अपने आइकॉनिक गाने 'संदेशे आते हैं' पर बात की. उन्होंने कहा कि भले ही ये गाना रीक्रिएट होकर डाला गया हो, लेकिन इसके बिना इस फिल्म को बनाना नामुमकिन बात है.

Advertisement
X
'घर कब आओगे' गाने पर बोले अनु मलिक (Photo: Instagram@anumalikmusic/iamsunnydeol)
'घर कब आओगे' गाने पर बोले अनु मलिक (Photo: Instagram@anumalikmusic/iamsunnydeol)

जेपी दत्ता की आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' आज फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गया है. इस फिल्म को सोशल मीडिया पर मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. 'बॉर्डर 2' में कई चीजें ऐसी हैं, जो पहले पार्ट में भील थीं जैसे फिल्म के गाने. इसमें नेशनल अवॉर्ड विनिंग गाने 'संदेशे आते हैं' को नए सिरे से रीक्रिएट किया गया. लेकिन उसकी फील को पुराने जितना बरकरार रखा गया.

'बॉर्डर 2' के गानों पर बोले अनु मलिक

अब नई 'बॉर्डर' फिल्म में अपने आइकॉनिक गाने 'संदेशे आते हैं' की रीक्रिएशन पर कंपोजर अनु मलिक ने बात की. एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उन्हें 'बॉर्डर 2' में 'संदेशे आते हैं' का रीक्रिएशन कैसा लगा? तो अनु मलिक ने कहा, 'संदेशे आते हैं इतना लोकप्रिय गाना है. इसे आए हुए 28 साल हो गए हैं. जब इस गाने की नीव रखी गई थी, डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब मेरे पास आए थे. उन्होंने कहा था कि अनु मुझे कुछ ऐसा गाना चाहिए जो सदा-सदा चले.

सम्बंधित ख़बरें

'Border 2' का 'पाकिस्तान' है भारत का यह शहर! जानें कहां-कहां हुई फिल्म की शूटिंग
Mithoon Border 2 Music
'ह‍िंदुस्तान मेरी जान' के एंथम से गूंजे थ‍ियेटर, एक कमरे में ऐसे रिकॉर्ड हुआ गाना
dhurandhar sequel official title revealed, censor grants adult only certificate
बॉर्डर 2 के साथ रिलीज नहीं होगा धुरंधर 2 का टीजर, आदित्य धर बोले- जल्द ही...
Border 2
Border 2 पहले दिन कमाएगी इतने करोड़ रुपये!
Border 2 Movie Review
Review: 'घर से निकले जो राम कभी न लौटे', इमोशनल कहानी में छाए सनी

'मैंने कोशिश बहुत की लेकिन हाथ में कोई मुखड़ा नहीं आ रहा था. एक दिन जावेद साहब आए, उन्होंने पूरा गाना लिखा हुआ था. स्टूडियो में सिर्फ हम तीन लोग मैं, जावेद साहब और जेपी दत्ता साहब बैठे हुए थे. हमने गाना बनाना शुरू किया, फिर जो हुआ वो इतिहास है. उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए सुबह के 5 बज गए थे. जो हमारे गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि दोनों सिंगर्स सोनू निगम और रूप कुमार राठोड़ को अलग-अलग रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन मैंने कहा कि नहीं दोनों साथ में गाएंगे और फिर उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा.'

Advertisement

'संदेशे आते हैं' की रिकॉर्डिंग पर क्या बोले अनु मलिक?

अनु मलिक आगे बताते हैं कि 'संदेशे आते हैं' गाना रिकॉर्ड करते वक्त पूरा हॉल सिंगर्स और कोरस में गाने वालों से भरा हुआ था. इसे बनाने के लिए काफी मेहनत की गई थी. उन्होंने कहा कि आज जब ये गाना दोबारा लौट रहा है, तो उन्हें एक अजीब सी खुशी भी हो रही है. कंपोजर ने अपनी खुशी का कारण बताते हुए कहा, 'ये गाना इतना चला कि आज ये हर हिंदुस्तानी के DNA में है. ये गाना इसलिए बना था क्योंकि जेपी साहब ने मुझे उन वीर जवानों की कहानी सुनाई जो सरहद पर तैनात हैं. उनकी स्टडी बेहद शानदार थी.'

'प्रेरणा ऐसी मिली कि जावेद साहब ने ऐसा गाना लिख दिया जो शायद दोबारा कभी नहीं लिखा जाएगा. मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कर चले हम फिदा गाना. कहां मदम मोहन जी, कहां मैं. तो मुझे नया गाना बनाना पड़ा, जो कोई खाने का काम नहीं है. गाना बनाया और आज हम उसी की मेहनत का खा रहे हैं. आज जो कुछ हैं, संदेशे आते हैं गाने से हैं. मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा.'

'घर कब आओगे' गाने पर अनु मलिक का बयान

अनु मलिक ने अंत में संदेशे आते हैं गाने के रीक्रिएशन पर कहा, 'देखिए ये गाना ऐसा है कि ये आज भी रीक्रिएट हो रहा है और कल भी रीक्रिएट होगा. बॉर्डर सनी देओल, संदेशे आते हैं गाना और तो चलूं गाने के बिना नहीं बन सकती. जिन्होंने भी इन गानों को दोबारा बनाया, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा. इसका कारण है कि ये गाना जब पहले चला था, तो बहुत पॉपुलर हुआ. मैं दुआ करता हूं कि ये फिल्म बॉर्डर 2 और इसके गाने उससे भी ज्यादा पॉपुलर हों.'

Advertisement

'मैं बॉर्डर 2 के मेकर्स को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये गाना बहुत चले और जब ये जनता के पास आए, तो वो उसे अपने दिल में बसा लें. संदेशे आते हैं एक आइकॉनिक गाना है, जो किसी के खून से नहीं निकल सकता. ये वो गाना है जो सभी 26 जनवरी, 15 अगस्त के अलावा भी गाते ही रहते हैं. कोई इसका मीम भी बना दे, तो लोग भड़क जाते हैं.'

बात करें 'बॉर्डर 2' की, तो ये 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इसमें सनी देओल के अलाना वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ हैं. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायेक्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement