भूमि पेडनेकर ने कैसे घटाया 40 किलो वजन? एक्ट्रेस ने बताया वेट लॉस सीक्रेट

बॉलीवुड में आज जब भी किसी एक्ट्रेस के वेट लॉस की बात होती है, तो लोग अक्सर सर्जरी या दवाइयों जैसे शॉर्टकट्स का अंदाजा लगाने लगते हैं. लेकिन एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अपनी फिटनेस का असली राज शेयर किया है.

और पढ़ें

सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में बात करते हुए भूमि ने बड़े ही बेबाक अंदाज में बताया कि 40 किलो से ज्यादा वजन घटाने का उनका यह सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने साफ किया कि यह कोई रातों-रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि 10 साल की मेहनत थी.

शुरुआती दौर की उलझनें और गलतियां

भूमि ने बताया कि जब उन्होंने अपना वजन कम करने की शुरुआत की थी, तब उनके पास जानकारी तो बहुत थी, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना नहीं आता था. उन्होंने सोहा से बात करते हुए स्वीकार किया कि शुरुआत में सब कुछ बहुत अस्त-व्यस्त था. भूमि ने कहा, 'उस वक्त मेरी जिंदगी में काफी उथल-पुथल थी. मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए या खाने में प्रोटीन की सही मात्रा कैसे शामिल की जाए. मैं बस अंधाधुंध पनीर खाए जा रही थी.'

Advertisement

प्रोटीन को लेकर बदली अपनी सोच

भूमि ने बताया कि इंटरनेट और जिम कल्चर की बातों में आकर एक समय पर वो दिन भर में करीब 120 ग्राम प्रोटीन लेने लगी थीं. इसका नतीजा यह हुआ कि उनके शरीर में सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. बाद में सही सलाह और समझ के साथ उन्होंने इसमें सुधार किया.

कैसी होती है भूमि की डाइट और थाली?

भूमि ने अपनी डाइट को लेकर किसी भी तरह की सख्ती के बजाय बैलेंस पर जोर दिया. काम और वर्कआउट के बीच प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए वो 'प्रोटीन शेक' का सहारा जरूर लेती हैं. उनके रोज के खाने में पनीर, ब्रोकली, चिया सीड्स और सीमित मात्रा में सोया शामिल होता है.

जब सोहा अली खान ने भूमि से पूछा कि वजन कम होने का श्रेय आप खाने को देंगी, या जिम में वर्कआउट को, या दोनों को? इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मुख्य रूप से खाने की वजह से था, 100%. यह सिर्फ खाने की वजह से था. और मेरे अभी भी, जैसे, ढीली स्किन है, स्ट्रेच मार्क्स हैं. इसमें मुझे 10 साल लगे.

जब होस्ट ने पूछा कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब लोग अंदाजा लगाते हैं? कि आपने इंजेक्शन-दवाइयों का यूज किया. इस पर भूमि ने कहा, 'हे भगवान, मुझे पता है, आता है. क्योंकि अब लोग मान लेते हैं कि इंजेक्शन के बिना वजन कम नहीं किया जा सकता. तो असल में एक फिल्म के लिए मैंने बहुत वजन कम किया था. मैं हॉस्पिटल में थी क्योंकि मैं डेंगू से ठीक हो रही थी. मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था और मेरे आधे बाल झड़ गए थे. तब तक डेंगू की वजह से मेरा पहले ही बहुत वजन कम हो गया था, हालत खराब थी. मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था. लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या मैंने अपनी पसली निकलवाई है?

Advertisement

एक्ट्रेस ने अंत में कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, यह आपके शरीर के साइज के बारे में नहीं है. बात यह है कि मैं मजबूत बनना चाहती हूं. मैं मजबूत बनना चाहती हूं क्योंकि मैं लंबी उम्र चाहती हूं, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी जवान और एनर्जी से भरपूर महसूस करना चाहती हूं.'

---- समाप्त ----