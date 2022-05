Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 5: भूल भुलैया 2 की कमाई ने किया सरप्राइज, 100 करोड़ कमाने की ओर

Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 5: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म वीक डेज में भी धुआंधार कमाई कर नए रिकॉर्ड बना रही है. बहुत जल्द कार्तिक की ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. फिल्म ने मंगलवार को 9.56 करोड़ का कलेक्शन किया.

भूल भुलैया 2 की शानदार कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के पाचवें दिन का कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने बताया कि भूल भुलैया 2 पाचवें दिन बड़ा सरप्राइज लेकर आई है. फिल्म ने पाचवें दिन भी डबल डिजिट में कमाई की. मास सर्किट में बिजनेस शानदार है. वीकेंड 2 तक फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. शुक्रवार को फिल्म ने 14.11 करोड़, शनिवार को 18.34 करोड़, रविवार को 23.51 करोड़, सोमवार को 10.75 करोड़, मंगलवार को 9.56 करोड़ का कलेक्शन कर पांच दिनों में मूवी में 76.27 करोड़ कमाए.

#BhoolBhulaiyaa2 springs a BIG SURPRISE on Day 5 as it almost nears double digits... Mass circuits are EXCELLENT, driving its biz... Should cross 💯 cr in Weekend 2... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr, Mon 10.75 cr, Tue 9.56 cr. Total: ₹ 76.27 cr. #India biz. pic.twitter.com/kRs7i8t364