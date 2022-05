Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection Day 4 : कार्तिक आर्यन की फिल्म के शोज हाउसफुल, पास किया मंडे टेस्ट, डबल डिजिट में कमाई कर बनाया रिकॉर्ड

कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 मूवी लवर्स की फेवरेट बनी हुई है. कार्तिक आर्यन की मूवी हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. अब सोमवार यानी चौथे दिन के कलेक्शन को ही ले लीजिए. कार्तिक की मूवी ने सोमवार को 10.75 करोड़ का कलेक्शन किया. 4 दिन में फिल्म की कमाई भारत में 66.71 करोड़ हो गई है.

भूल भुलैया 2 का दमदार कलेक्शन

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने भूल भुलैया 2 के सॉलिड मंडे कलेक्शन की जानकारी शेयर करते हुए लिखा- भूल भुलैया 2 ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है. फिल्म ने सोमवार को डबल डिजिट में कमाई की. भूल भुलैया 2022 की चौथे दिन डबल डिजिट में कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है. पहले हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 88 करोड़ के करीब पहुंच सकता है.

#BhoolBhulaiyaa2 passes the make-or-break Monday Test... Collects in double digits - the second *#Hindi film* to hit double digits on *Day 4* in 2022... Eyes ₹ 88 cr [+/-] in Week 1... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr, Mon 10.75 cr. Total: ₹ 66.71 cr. #India biz. pic.twitter.com/2PJ4H5ls44