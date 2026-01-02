'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' (2023) के बाद रणवीर सिंह ने फिल्म 'धुरंधर' से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी की है. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके अलावा उनके ट्रांसफॉर्मेशन ने सभी को चौंका दिया. इन सब के बीच संदीप रेड्डी वांगा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ,जिसमें उन्होंने फिल्म कबीर सिंह को लेकर बयान दिया है.

दरअसल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है. जिसमें उन्होंने रणवीर सिंह को फिल्म 'कबीर सिंह' (2019) के लिए पहली पसंद बताया था. इस इंटरव्यू में डायरेक्टर ने खुलासा किया कि रणवीर के फिल्म को 'बहुत ज्यादा डार्क' होने की वजह से रिजेक्ट करने के बाद कबीर सिंह शाहिद कपूर के पास गई.

क्या कहा संदीप रेड्डी वांगा ने?

कुछ साल पहले iDream Media को दिए एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बॉलीवुड डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'कबीर सिंह' के बारे में बात की. जो उनकी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी (2017) का रीमेक थी. फिल्ममेकर ने बताया, 'मुझे रीमेक करने के लिए मुंबई से लगातार कॉल आ रहे थे. सबसे पहले ये फिल्म रणवीर सिंह को ऑफर की गई थी. मैं उनके साथ यह फिल्म करना चाहता था. लेकिन उन्होंने तय किया कि वह यह फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय यह उनके लिए बहुत ज्यादा डार्क थी.'

शाहिद कपूर के बारे में बात करते हुए संदीप ने बताया, 'शाहिद का ट्रैक रिकॉर्ड चिंता का विषय था. उनकी कोई भी सोलो फिल्म तब तक ₹100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई थी, उनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म ₹65 करोड़ थी. लोग कहते थे कि ₹55 करोड़, ₹65 करोड़ तो तेलुगु फिल्में भी कमा लेती हैं. 'आप इस लड़के के साथ यह फिल्म क्यों कर रहे हैं? अगर रणवीर होते, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होता'. लेकिन मुझे हमेशा शाहिद पर भरोसा था, वह एक शानदार एक्टर हैं.'

खैर, संदीप वांगा का ये इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर वायरल है. नेटिजन्स इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यकीन है कि उसे (रणवीर) इस रोल को रिजेक्ट करने का पछतावा हुआ होगा क्योंकि एनिमल की सफलता के बाद उसने वंगा से 40 मिनट तक बात की और एनिमल की सफलता के बाद उसकी तारीफ में कसीदे भी लिखे.' जबकि एक फैन ने दावा किया, 'लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस तरह की फिल्म करना चाहेगा. कोई सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो सकता है लेकिन किसी की कला और विश्वास की सराहना भी कर सकता है.'

हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बहुत पसंद आई. फिल्म के अपने रिव्यू में, फिल्ममेकर ने रणवीर की तारीफ की कि वह आसानी से अपने किरदार में ढल गए. अब फैंस कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम करे.

दीपिका ने भी ठुकराई फिल्म

सबसे खास बात ये है कि रणवीर सिंह के बाद उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से दूरी बना ली. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने 8 घंटे की शिफ्ट और फीस को लेकर असहमति के कारण वह प्रोजेक्ट से हट गईं, जिसके बाद तृप्ति डिमरी ने उनकी जगह ली. इसे लेकर वांगा और दीपिका के बीच काफी विवाद भी हुआ. इंडस्ट्री में इसे लेकर बहस भी छिड़ गई.

