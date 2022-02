कल रिलीज होगा Bachchan Pandey का नया गाना, गांव में अक्षय-कृति का रोमांस

अक्षय कुमार के पास मौजूदा समय में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. जिस प्रोजेक्ट को लेकर वे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो है बच्चन पांडे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और अब इसका नया गाना भी जल्द रिलीज होने वाला है. अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने नए सॉन्ग मेरी जान मेरी जान का टीजर रिलीज किया है और बताया है कि ये गाना किस दिन रिलीज हो रहा है.

अक्षय का नया रोमांटिक सॉन्ग

टीजर में अक्षय और कृति सेनन रोमांस करते नजर आ रहे हैं. अक्षय पहले से ही इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को लेकर सुर्खियों में हैं. वे फिल्म में एक निगेटिव शेड का रोल प्ले कर रहे हैं. ट्रेलर में उनकी अपीयरेंस ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. इसके अलावा और कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने अपने अंदाज से ट्रेलर में ही प्रभावित कर दिया है. वैसे अक्षय की फिल्म का ये नया गाना भी फैंस को पसंद आ रहा है. गाने के टीजर ने फैंस की बेकरारी बढ़ा दी है. मगर बहुत जल्द ही उनकी ये बेकरारी दूर हो जाएगी.

जिस गाने के शब्द हो इतने प्यारे,

उसे दिल को छू जाना ही है.

My favourite song #MeriJaanMeriJaan from #BachchhanPaandey out tomorrow at 11.30 am. @kritisanon



https://t.co/NEB9IRAU48 pic.twitter.com/PuBa5iUbdL