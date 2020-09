असम सरकार ने दी थिएटर्स के लिए सब्सिडी, सुधरेगी खस्ताहाल मूवी हॉल्स की हालत

असम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार ने हाल ही में सब्सिडी की घोषणा की है. असम सरकार ने बुधवार को 10 व्यवसाइयों को सब्सिडी देने का ऐलान किया जो पुराने, खस्ताहाल और बंद हो चुके मूवी हॉल्स को ठीक करने और नए थिएटर्स को शुरू करने का काम राज्य में करेंगे.

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 16 सितंबर को इन व्यवसाइयों को चेक सौंपे. सोनोवाल ने कहा कि ये असम सरकार की तरफ से बढ़ाया गया एक कदम है ताकि असम फिल्म इंडस्ट्री को भारत की मेनस्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्रीज में गिना जा सके. साथ ही इसलिए भी ताकि ये इंडस्ट्री आगे बढ़े और राज्य की कामयाब फिल्म इंडस्ट्री बने.

सर्बानंद सोनोवाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चेक सौंपे जाने की तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसके साथ कैप्शन में लिखा है कि असम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा रहा हूं. मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 व्यवसाइयों को चेक बांटे ताकि राज्य के पुराने सिनेमाघरों को ठीक करने और नए सिनेमाघरों को बनाने का काम शुरू किया जा सके.

Taking a huge step to support the Assamese film industry, CM Shri @sarbanandsonwal ceremonially distributed subsidy to 10 entrepreneurs for establishing new cinema halls and re-opening/renovating closed & old cinema halls in the state. pic.twitter.com/g2Zr9cuWEN