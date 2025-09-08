scorecardresearch
 

Feedback

The Bads Of Bollywood Trailer: आर्यन खान दिखाएंगे शोबिज का सच? धांसू है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर, शाहरुख-आमिर की दिखी झलक

बॉलीवुड के सितारों से सजी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान और राजामौली को एक साथ देखा गया है. इसी के साथ फिल्म के लीड एक्टर लक्ष्य का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है.

Advertisement
X
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर रिलीज (Photo; Yt/ Netflix India)
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर रिलीज (Photo; Yt/ Netflix India)

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का धमाकेदार ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया. इसी के साथ सीरीज की पूरी स्टार कास्ट से भी पर्दा उठा दिया गया. ट्रेलर में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड सेलेब्स को देखा गया. जिसमें एक्टर आमिर खान और बाहुबली-RRR जैसी फिल्में बना चुके एसएस राजामौली भी शामिल हैं. 

शाहरुख खान अपने बेटे की इस सीरीज को लेकर शुरू से अपडेट दे रहे हैं. एक्टर ने ही अपने सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को पोस्ट किया. साथ ही लिखा, 'इतना फिल्मी कि असली नहीं लग रहा. इतना असली कि फिल्मी नहीं लग रहा. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड देखें, 18 सितंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.

क्या दिखाया गया इस ट्रेलर में?
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत ही लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी से होती है, जो कहता है 'एक्टर हूं तमाशा खड़ा करना ही काम है मेरा.' इसी के साथ बॉलीवुड के कई सितारों की झलक इसमें दिखाई जाती है. जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, और दिशा पाटनी शामिल हैं. वहीं आमिर खान को डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ किसी फिल्म पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है.

Advertisement

इसी के साथ लक्ष्य और बॉबी देओल की जबरदस्त फाइट भी देखने को मिली है. इस सीरीज में रोमांस, एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी में आर्यन खान ने कोई कमी नहीं छोड़ी.

सम्बंधित ख़बरें

Shah rukh Khan, aryan khan, the bads of bollywood
चेहरे से लेकर आवाज तक पिता शाहरुख की कार्बन कॉपी हैं आर्यन, लेगेसी बढ़ाएंगे आगे 
Suhana Khan (Photo: Instagram/@suhanakhan2)
फ्लोरल कोर्सेट और ब्लैक स्कर्ट में छाईं सुहाना खान 
Netflix's losing india fan base has high hopes in the bads of bollywood
दर्शकों को खुश करने में चूक रहे नेटफ्लिक्स के शो, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनेगा गेम चेंजर? 
the bads of bollywood
शाहरुख खान के बेटे आर्यन की वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज, देखें मूवी मसाला 
Aryan Khan Shahrukh Khan
वही आवाज, वही स्टाइल, Aryan Khan पर फिदा हुए फैंस! 

तीनों खान दिखेंगे साथ!
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सबसे खास बात ये है कि इस सीरीज में ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों खान एक साथ दिखाई देंगे. ट्रेलर में शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और बॉडीगार्ड रवि सिंह को भी देखा गया है.

ये कलाकार आएंगे नजर 
नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड के फेमस सितारे नजर आने वाले हैं. जिसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, गौतमी कपूर, बादशाह,  मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी, मनीष चौधरी, आन्या सिंह और  विजयेंद्र कोहली जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसके साथ ही कैमियों में रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, शाहरुख खान को देखा गया हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement