The Bads Of Bollywood Trailer: आर्यन खान दिखाएंगे शोबिज का सच? धांसू है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर, शाहरुख-आमिर की दिखी झलक

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का धमाकेदार ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया. इसी के साथ सीरीज की पूरी स्टार कास्ट से भी पर्दा उठा दिया गया. ट्रेलर में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड सेलेब्स को देखा गया. जिसमें एक्टर आमिर खान और बाहुबली-RRR जैसी फिल्में बना चुके एसएस राजामौली भी शामिल हैं.

शाहरुख खान अपने बेटे की इस सीरीज को लेकर शुरू से अपडेट दे रहे हैं. एक्टर ने ही अपने सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर को पोस्ट किया. साथ ही लिखा, 'इतना फिल्मी कि असली नहीं लग रहा. इतना असली कि फिल्मी नहीं लग रहा. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड देखें, 18 सितंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.

क्या दिखाया गया इस ट्रेलर में?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत ही लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी से होती है, जो कहता है 'एक्टर हूं तमाशा खड़ा करना ही काम है मेरा.' इसी के साथ बॉलीवुड के कई सितारों की झलक इसमें दिखाई जाती है. जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर, और दिशा पाटनी शामिल हैं. वहीं आमिर खान को डायरेक्टर एसएस राजामौली के साथ किसी फिल्म पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है.

इसी के साथ लक्ष्य और बॉबी देओल की जबरदस्त फाइट भी देखने को मिली है. इस सीरीज में रोमांस, एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी में आर्यन खान ने कोई कमी नहीं छोड़ी.

तीनों खान दिखेंगे साथ!

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सबसे खास बात ये है कि इस सीरीज में ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों खान एक साथ दिखाई देंगे. ट्रेलर में शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और बॉडीगार्ड रवि सिंह को भी देखा गया है.



ये कलाकार आएंगे नजर

नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बॉलीवुड के फेमस सितारे नजर आने वाले हैं. जिसमें बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, राघव जुयाल, सहर बाम्बा, गौतमी कपूर, बादशाह, मनोज पाहवा, मोना सिंह, रजत बेदी, मनीष चौधरी, आन्या सिंह और विजयेंद्र कोहली जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसके साथ ही कैमियों में रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, राजकुमार राव, शाहरुख खान को देखा गया हैं.



