अमृता राव के डायलॉग जल लीजिए पर वायरल हुए मीम्स, एक्ट्रेस ने दिया फनी रिएक्शन

ये जमाना सोशल मीडिया का है और आज किसी भी चीज के पॉपुलर होने का आकलन उसके वायरल होने से किया जाता है. और सोशल मीडिया के इस जमाने में वायरल तो कुछ भी हो सकता है. कोई सीन, कोई फोटो, कोई परफॉर्मेंस या फिर कोई डायलॉग. ऐसा ही एक डायलॉग इन दिनों सुपरहिट फिल्म विवाह का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसपर ढेर सारे मीम्स भी बन रहे हैं. ये डायलॉग विवाह फिल्म में एक्ट्रेस अमृता राव ने बोला था. डायलॉग था- 'जल लीजिए.' अब मौजूदा कोरोना काल में ये डायलॉग कई सारे वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन रिफ्रेंस के साथ सोशल मीडिया पर मीम्स के रूप में वायरल हो रहा है. मजे की बात ये है कि इस पर खुद अमृता राव ने भी एक वीडियो के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे दी है.

बने ढेर सारे फनी मीम्स

साल 2020 से कोरोना वायरस की वजह से लोगों को लॉकडाउन में समय बिताना पड़ रहा है. चाहें बड़ा हो या छोटा, कोई भी इसका आदि नहीं रहा है. सभी के लिए ये तजुर्बा एकदम नया है. ऐसे में कोई घर से ऑनलाइन क्लासेज कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो कोई दिन-रात बस मीटिंग्स करने में ही लगा रहता है. हर एक शख्स इस कोरोना काल से और लॉकडाउन से बोर हो चुका है. ऐसे में अचनाक से ही साल 2006 में आई अमृता राव की फिल्म विवाह के डायलॉग जल ले लीजिए के आधार पर मीम्स बना कर काम से ब्रेक लेने की तरफ संकेत किया जा रहा है. ऐसे कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कोई लिख रहा है- ऑफिस से ब्रेक लीजिए और जल ले लीजिए. कोई कह रहा है- एम आई आउडेबल कह कर थक गए होंगे, जल ले लीजिए.

Ap le lijiye maam ☺ pic.twitter.com/WYCpNEKHpt — 000009 (@ui000009) May 30, 2021

After throwing bucket of water Amrita be like pic.twitter.com/DZjNqscaz9 — Daniel Malani (@DanielMalani) May 30, 2021

अमृता ने भी शेयर किया वीडियो

अब इसपर खुद ये डायलॉग बोलने वाली एक्ट्रेस अमृता राव भी अपने आप को रोक नहीं पाईं. उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया है जिस पर फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो की बात करें तो अमृता राव इसमें पहले तो गिलास लेकर आती हैं मगर आधा डायलॉग मार कर फैंस को रुकने को कहती हैं. फिर वे बाल्टी भर पानी फेंकती हैं और हंसते हुए कहती हैं- जल चाहिए, कबसे कह रहे जल चाहिए, नहा लीजिए, हैपी होली.

Apne ghar se 🙂 — ً (@Dycipher) May 28, 2021

Ye lijiye jal lijiye ...

Thak gaye honge aap team meeting me Am I audible ? Am I audible? bolte bolte.... pic.twitter.com/qi0vM0l6Ip — #VishalVyang (@Bhatt_Vishal) May 29, 2021

When newly married mam starts yawning in first period



Boys be like: pic.twitter.com/WtRvbF5P91 — Er. किम जोंग उन (JNV wale) (@jnv_wale) May 29, 2021

पर्सनल लाइफ में बिजी अमृता राव

बता दें कि विवाह फिल्म अमृता राव के करियर की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है. इसके अलावा ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर के लिए भी टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी. फिलहाल अमृता राव अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने साल 2016 में आर जे अनमोल से शादी की थी. कपल को इस शादी से एक बेटा भी है.