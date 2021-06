साजिद नाडियाडवाला के एक प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार संग नजर आएंगे सुनील शेट्टी के बेटे!

निर्माता साजिद नाडियाडवाला हर प्रोजेक्ट के साथ एक दिलचस्प कास्ट को लेकर आने के लिए जाने जाते हैं. इसी क्रम में खबर यह है कि फिल्म निर्माता एक आगामी परियोजना के लिए अक्षय कुमार और अहान शेट्टी को एक साथ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अक्षय कुमार यूं तो सुनील शेट्टी संग कई सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं अब सुनील के बेटे संग उन्हें देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हो सकते हैं.

प्रोजेक्ट पर जल्द आएगी जानकारी

इत्तेफाक की बात तो ये है कि दोनों अभिनेताओं के पास नाडियाडवाला की फिल्म पहले से है जिसमें अक्षय कुमार अभिनीत बच्चन पांडे और अहान शेट्टी अभिनीत तड़प शामिल है. ऐसे में अब दोनों का एक साथ आना निश्चित रूप से एक ऐसी खबर है जिसने सभी को उत्साहित कर दिया है. प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. हालांकि प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी जल्द ही पेश की जाएगी.

साजिद ही ऐसा कर सकते हैं संभव

प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "पूरी टीम अभिनेताओं की इस एक्शन पावर-पैक के लिए उत्साहित है जिसमें अक्षय और अहान पहली बार एक साथ आ रहे हैं. केवल साजिद सर ही इसे संभव बना सकते थे और हम सभी वास्तव में उस एनर्जी के लिए एक्साइटेड हैं जो ये दोनों कलाकार स्क्रीन पर लाएंगे. प्रोजेक्ट की घोषणा की जानी बाकी है और फिलहाल प्लानिंग स्टेज पर है. हमारे पास जल्द ही अधिक जानकारी सामने होगी."

Thank you akki @akshaykumar for showing so much love and support to Ahan ❤️ https://t.co/xi8HAEr7cb