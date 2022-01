Ajay Devgn के फैंस के लिए गुडन्यूज, शनिवार को रिलीज होगा Rudra का ट्रेलर

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के फैंस के लिए गुडन्यूज है. एक्टर की मचअवेटेड क्राइम थ्रिलर Rudra- The Edge Of Darkness का ट्रेलर शनिवार को रिलीज किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट से एक्टर डिजिटल स्पेस पर डेब्यू कर रहे हैं.

शनिवार को रिलीज होगा रुद्रा का ट्रेलर

अजय देवगन के साथ इस सीरीज में ईशा देओल अहम रोल में नजर आएंगी. रुद्रा को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज जाएगा. सीरीज में फैंस अजय देवगन को एक बार फिर पुलिसवाले के रोल में देखेंगे. रुद्रा के पोस्टर में अजय देवगन का इंटेंस लुक नजर आता है. उनके फैंस ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट के बाद से एक्साइटेड हो गए हैं. वैसे भी कॉप रोल में जब जब अजय देवगन स्क्रीन पर आए हैं, धमाल मचा है.

Shweta Tiwari Bathing Video: जब नेशनल TV पर बिकिनी पहन नहाती दिखीं श्वेता तिवारी, खूब मचा बवाल



Criminal law todta hai aur main criminals ko. #HotstarSpecials #Rudra - Trailer out tomorrow only on @DisneyPlusHS#RudraTrailerTomorrow #RudraOnHotstar@Esha_Deol @RaashiiKhanna @BBCStudiosIndia @ApplauseSocial pic.twitter.com/UdzYLmdxGS