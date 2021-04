अजय देवगन ला रहे कॉमेडी ड्रामा फिल्म, नाम होगा गोबर, जानें डिटेल्स

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर मिलकर एक कॉमेडी ड्रामा लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म का नाम गोबर रखा गया है. अजय देवगन फिल्म्स और रॉय कपूर फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने की तैयारी हो रही है. साथ ही उसकी कहानी में ताजगी और अनोखापन भी होगा.

अजय और सिद्धार्थ, दोनों दिग्गजों ने मिलकर अपने इस नए कॉलेब्रेशन की घोषणा की है. इस आगामी फिल्म को प्रसिद्ध विज्ञापन फिल्म निर्माता सबल शेखावत द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसे सबल शेखावत और सम्भित मिश्रा द्वारा लिखा गया है.

ये होगी फिल्म की कहानी

फिल्म गोबर, 1990 के दौरान की कहानी है. यह फिल्म एक मनोरंजक व्यंग्य है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी, जहां एक अज्ञात पशुओं को प्रेम करने वाला पशु चिकित्सक को स्थानीय राजकीय अस्पताल में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है. ये फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति की खुश करने वाली और हास्यास्पद बहादुरी की यात्रा पर आधारित कॉमेडी है.

