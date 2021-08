फिल्म भुज के गाने भाई-भाई पर विवाद, क्रेडिट नहीं दिए जाने से नाराज सिंंगर

अजय देवगन की मचअवेटेड फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. भुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जा रहा है. लेकिन फिल्म रिलीज से एक हफ्ते पहले विवादों से घिर गई है. फिल्म भुज के गाने भाई भाई को लेकर स्थानीय कलाकर ने कॉपीराइट का मामला खड़ा किया है.

भुज के गाने भाई भाई पर विवाद

गुजरात में भाई भाई फेम के तौर पर फेमस अरविंद वेगडा ने अजय देवगन की फिल्म भुज के गाने भाई भाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सोशल मीडिया में हाल ही में रिलीज किए गए इस फिल्म के गाने में संजय दत ने भूमिका अदा की है. जाने माने गायक अरविंद वेगडा ने बॉलीवुड फिल्म में बिना अनुमति उनका गाना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. साथ ही क्रेडिट ना दिए जाने पर नाराजगी जताई है.

अरविंद वेगडा ने ट्वीट कर लिखा- टी-सीरीज में क्षेत्रीय कलाकारों और प्रेरणा को स्वीकार करने की हिम्मत और कर्टसी होनी चाहिए, जिन्होंने ओरिजनल गाने को मिक्सिंग करने से ज्यादा योगदान दिया है. शर्मनाक. अरविंद वेगडा ने अपने ट्वीट में टी सीरीज, डिज्नी प्लस वीआईपी, गणेश आचार्य को टैग किया है. सोशल मीडिया पर फैंस अरविंद वेगडा के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं.

Again and Why? @TSeries @ajaydevgn @duttsanjay @AbhishekDudhai6 @Acharya1Ganesh

Even @bhansali_produc @SLBfilm @Ramleela_Movie used the same track #BhaiBhai and now again in #BhujThePrideOfIndia @BhujTheFilm

WHY WHY ? No recognition #justice4bhaibhai https://t.co/YVSEjX0nG5 pic.twitter.com/6SYS6tTnfV