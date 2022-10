Adipurush Teaser: आदिपुरुष के टीजर से खुश नहीं फैंस, VFX को लेकर किया ट्रोल, बताया कार्टून

प्रभास की फिल्म 'आदिपुरुष' का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर का इंतजार फैंस को लंबे समय से था. लेकिन टीजर आने के बाद फैंस का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया है. इसकी वजह फिल्म में इस्तेमाल हुआ खराब VFX है. आदिपुरुष के टीजर में आप राम भगवान बने प्रभास को मां सीता को लेकर लंका जाते देख सकते हैं. उनके साथ वानर सेना भी है. हालांकि यह सभी सीन्स किसी एनीमेशन फिल्म के लग रहे हैं, ना कि लाइव एक्शन फिल्म के.

ट्रोल हुआ आदिपुरुष का टीजर

बस फिर क्या था यूजर्स ने VFX को देखते ही टीजर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स ने कहा कि डायरेक्टर ओम राउत को यह गलती जल्द ही ठीक कर लेनी चाहिए. कई यूजर्स ने इस टीजर के VFX का मजाक उड़ाते हुए इसे टेम्पल रन गेम बता दिया है. कुछ ने मजाक उड़ाते हुए यह भी कहा कि कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे कार्टून चैनल इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदेंगे और लोगों को यह इन चैनल्स पर देखने मिलेगी. ट्विटर पर 'आदिपुरुष' को लेकर #disappointed, #cartoon और #adipurushteaser जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं.

वानर सेना में बंदरों की अलग-अलग प्रजाति दिखाए जाने से भी कई यूजर्स को दिक्कत है. एक यूजर ने लिखा कि डायरेक्टर को ओरिजिनल कहानी की तरह वानर सेना के सैनिकों को आधा इंसान और आधा बंदर बनाना चाहिए था. सैफ अली खान के रूप और प्रभास के ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूजर्स ने नहीं छोड़ा है. पढ़ें ट्वीट्स और जानें यूजर्स क्या कह रहे हैं.

Exclusive: #Adipurush satellite rights bagged by POGO channel pic.twitter.com/AAps23ORhe — L E E (@trolee_) October 2, 2022

Just sayin pogo channel can beat adipurush's ass pic.twitter.com/aRNmB5qq2U — Magen D eren (@vea_mahi) October 2, 2022

Breaking : Cartoon Network, Nickelodeon and Pogo fighting for #Adipurush satellite rights — Actual India (@ActualIndia) October 2, 2022

Looks like Lord Ram's Vaanar sena is quite diverse in #Adipurush movie. Chimpanzee, Gorilla, Babboon and even Orangatun. It would have been better if they looked as they are simple half human and half monkey. (1/3) #disappointed #Prabhas𓃵 pic.twitter.com/Nrl2ZIavVp — Tao Suppapong (@GarryStarz) October 2, 2022

#Adipurush makers didn't ask Prabhas to work on real body instead of this VFX body ? He was in bad shape when they signed him for this movie. This is Ramayan & not 2 minutes maggi noodles. If he wasn't dedicated then there are many other actors as well.#OmRaut #disappointed pic.twitter.com/RbK5C8XfJc — 🔥 Woke Sanatani 🔥 (@Lado_Ya_Maro) October 2, 2022

I was wrong about #Adipurush, we can't do justice to stories like #Ramayana & #Mahabharata unless we have a budget of 1000+ crores. #Adipurush looks promising but I am #disappointed with the VFX & CGI. Instead of Prabhas's hefty fees, makers could have invested that money in VFX. pic.twitter.com/1s6gCb9Phh — Manish Raj Srivastav (@saddaaindia) October 2, 2022

Mr @omraut please don't release the movie with this kind of graphics. It's worst than ever. Half the #Adhipurush teaser looks very gamish. Please upgrade the graphics multifold. #Adhipurush #Adhipurushteaser #cartoon — vinay sagar (@Vnay_Sagar) October 2, 2022

The #Adipurush teaser genuinely gives the notion that it’s a high budget animated film than a live action one!



The VFX heavy approach scares me as it seems like above and beyond even Tanhaji! This is alarming!! pic.twitter.com/FnvfYsg3Hd — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) October 2, 2022

250 करोड़ में हुआ VFX का काम

डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण की पौराणिक गाथा पर अपनी फिल्म 'आदिपुरुष' को बनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का आइडिया उन्हें जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण देखकर आया था. कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 'आदिपुरुष' की कहानी को लिखा था. फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. खबर है कि VFX के काम पर 250 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है.

सुपरस्टार प्रभास इस फिल्म में भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. कृति सेनन, सीता के रोल में हैं. सैफ अली खान, रावण और सनी सिंह निज्जर, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. टीजर में राम को रावण से युद्ध के लिए तैयारी करते और लंका जाते दिखाया गया है. यहां कृति की एक छोटी और खूबसूरत झलक भी देखने को मिलती है. 'आदिपुरुष', 12 जनवरी 2023 को रिलीज होगी.