लाइव टीवी पर अभिषेक बच्चन-क्रिकेटर अभिषेक शर्मा में कंफ्यूज हुए शोएब अख्तर, एक्टर ने किया ट्रोल

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और एक्टर अभिषेक बच्चन में कंफ्यूज दिखे. उनकी बातें सुनकर अभिषेक बच्चन ने मजेदार अंदाज में पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया है.

अभिषेक बच्चन ने किया शोएब अख्तर को ट्रोल (Photo: Instagram @bachchan, Screengrab)
अभिषेक बच्चन ने किया शोएब अख्तर को ट्रोल (Photo: Instagram @bachchan, Screengrab)

पूरे देश में इस तरफ एशिया कप का माहौल गर्माया हुआ है. टीम इंडिया के लिए हर कोई चियर कर रहा है. संडे के दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच भी होना है. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर की तरफ से बड़ा ब्लंडर हो गया. 

शोएब अख्तर ने क्यों लिया अभिषेक बच्चन का नाम?

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, एक्टर अभिषेक बच्चन और इंडियन क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बीच कंफ्यूज होते नजर आए हैं. दरअसल, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने टीवी शो के दौरान फाइनल मैच से पहले इंडियन टीम के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसपर गहन चर्चा कर रहे थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस बीच शोएब अख्तर ने कहा कि अगर पाकिस्तान 'अभिषेक बच्चन' को आउट कर देती है, तो मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी. क्योंकि इंडिया का मिडल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. शोएब की इस बात को सुनकर वहां बैठे लोग भी हंस पड़े. उन्होंने क्रिकेटर को अपनी गलती सुधारने का मौका देते हुए कहा कि अभिषेक बच्चन नहीं, इंडियन बैटर का नाम अभिषेक शर्मा है.

शोएब अख्तर की ये क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. उनकी बात पर इंडियन फैंस ने एक्स-क्रिकेटर की चुटकी ली. एक इंडियन यूजर ने शोएब के लिए लिखा, 'हमारा नया बैटर अभिषेक बच्चन'. वहीं दूसरे ने पाकिस्तानी टीम के मजे लेते हुए लिखा, 'इन लोगों से अभिषेक बच्चन भी आउट नहीं होगा.'

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के बयान पर क्या बोले अभिषेक बच्चन?

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर की गलती जहां कई इंडियन फैंस के लिए हास्य का कारण बनी. वहीं अभिषेक बच्चन के लिए भी पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करने का एक कारण बना. एक्टर ने पूर्व क्रिकेटर की बातों को सुनकर X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'सर, पूरे सम्मान के साथ... मुझे नहीं लगता कि वो (पाकिस्तानी टीम) ऐसा कर पाएंगी. और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं.'

शोएब अख्तर की बात पर अभिषेक बच्चन का रिएक्शन (Photo: X @juniorbachchan)
शोएब अख्तर की बात पर अभिषेक बच्चन का रिएक्शन (Photo: X @juniorbachchan)

बात करें अभिषेक बच्चन के प्रोजेक्ट्स की, तो वो इन दिनों पोलैंड में अपनी अपकमिंग फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. कुछ दिनों पहले उनका सेट से फोटो भी लीक हुआ था जिसमें अभिषेक हाल्फ हेयरकट और सॉल्ट-पेपर बियर्ड लुक में नजर आए थे.

