अरशद वारसी की पत्नी लेकर आ रहीं 9 Months का सीजन 5, जानिए क्या है खास

डिजिटल प्लेटफॉर्म VOOT पर जल्द ही इंडिया का एक मात्र पेरेंटिंग चैट शो ‘9 Months Season 5’ आने जा रहा है और इस शो को एक बार फिर होस्ट करेंगी एक्टर अशरद वारसी की लाइफ पार्टनर मारिटा गोरेट्टी. मारिटा इससे पहले ‘9 Months Season 4’ को भी होस्ट कर चुकी हैं. इस शो की डायरेक्टर हैं डिंपल दुगर.

9 Months Season 4 में क्या होगा खास?

आजतक से बात करते हुए मारिटा ने बताया कि कैसे इस बार का सीजन 5 पहले वाले सीजन 4 से अलग होने वाला है. मारिटा कहती है कि ‘सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ‘9 Months Season 5’’ में सिर्फ टीवी एक्ट्रेस ही नहीं होगी, बल्कि इसमें टीवी एक्ट्रेस के अलावा एक फेमस मां और एक लेडी समस्यों से जुड़ी डॉक्टर भी होगी.

हमारा ये शो उन सभी लेडीज को समर्पित है जिनकी शादी हो चुकी है और वो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर मदर हैं, हम इस शो के जरिए और हमारे आने वाले गेस्ट के जरिए लेडीज की समस्यों और प्रेग्नेंसी के दौरान वो क्या करें और क्या ना करें इस पर फोकस करेंगे, हम अपने शो में ये दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक मां हर तरीके से अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे और सही ढंग से कर सकती है’’.

मारिया आगे कहती हैं कि ‘ऐसा नहीं है कि आज के समय में सिर्फ लड़कियों को ही घर के सारे काम आने चाहिए बल्कि पुरुषों को भी घर के काम आने जरुरी हैं, मैं अपने पति के बारे में कुछ नहीं कहूंगी (हंसते हुए) लेकिन हां मेरे बच्चे को घर के काम आते हैं और मैं इस बात से काफी खुश हूं’

अरशद की सफलता के पीछे मारिया का हाथ?

इंग्लिश की एक कहावत Behind Every Successful Man there is a woman पर बात करते हुए मारिया ने हंसते हुए कहा कि ‘मैं इस कहावत से इत्तेफाक नहीं रखती हूं क्योंकि मेरे केस में ऐसा नहीं है, अशरद वारसी आज जिस मुकाम पर हैं वो अपनी खुद की मेहनत से हैं क्योंकि ना तो मैंने उन्हे कभी एक्टिंग सिखाई हैं और ना ही उन्हे सेट पर कभी गाइड किया है, हां मेरा उनकी जिंदगी में जो रोल है, मैं उस रोल को पूरी ईमानदारी से करती हैं और उसी में खुश हूं’.