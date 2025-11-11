लड़खड़ाकर गिरे 83 साल के जितेंद्र, आई गंभीर चोट? तुषार कपूर ने दी हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र को सोमवार 10 नवंबर को मुंबई में जरीन खान की प्रेयर मीट में देखा गया. जरीन खान की प्रेयर मीट में उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा. प्रार्थना सभा में वो सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिर पड़े. एक्टर का वीडियो वारयल होने के बाद फैन्स उन्हें लेकर परेशान दिख रहे हैं. अब तुषार कपूर ने पापा जितेंद्र की हेल्थ अपडेट शेयर की है.

कैसे हैं जितेंद्र?

सोमवार शाम से जितेंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में उन्हें जरीन खान की प्रार्थना सभा में जाते हुए देखा. चलते-चलते अचानक वो अपना संतुलन खो बैठते हैं. संतुलन बिगड़ने के बाद वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं. आसपास मौजूद लोग फौरन जितेंद्र की मदद के लिए भागे और उन्हें उठाया.

इस पूरी घटना के दौरान जितेंद्र के चेहरे पर जरा सी मायूसी या दर्द नहीं दिखा. लेकिन उनके चाहने वाले परेशान जरूर हो गए. वायरल वीडियो पर तुषार कपूर का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पापा जितेंद्र की हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं. वो ज्यादा जोर से नहीं गिरे थे. जिस वजह से उन्हें चोट नहीं आई.

फैन्स को मिलेगी राहत

तुषार कपूर का स्टेटमेंट जितेंद्र के चाहने वालों के लिए राहत की खबर है. वरना उनका वीडियो सामने आने के बाद फैन्स उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो गए थे. एक फैन ने लिखा कि जितेंद्र को गिरता देखकर अच्छा नहीं लगा. वहीं अन्य ने लिखा कि इन्हें क्या हुआ. वहीं कई लोगों ने लिखा कि धन्य भटकने की वजह से वो जमीन पर गिरे. जितेंद्र के कई फैन्स ने इस बात की खुशी जताई कि गिरने के बावजूद उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई.

इंटीरियर डिजाइनर और पूर्व मॉडल जरीन खान की याद में आयोजित इस प्रार्थना सभा में फिल्म जगत के कई लोग शामिल हुए. ऋतिक रोशन, साबा आजाद, रानी मुखर्जी, अली गोनी, जैसमीन भसीन और अन्य शामिल थे, जो जरीन खान को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को मुंबई स्थित उनके घर पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

