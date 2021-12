83 Box Office Collection Day 5: ऑडियंस ने 83 को किया रिजेक्ट! Jersey के पोस्टपोन होने का मिलेगा फायदा?

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा 83 से सभी को काफी उम्मीदें थीं. लगा था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ेगी. मगर फिल्म की 5वें दिन की कमाई का हाल ऐसा होगा मेकर्स ने भी न सोचा होगा. पहले वीक में ही 83 की कमाई की रफ्तार इतनी सुस्त हो गई है कि इसे अब डबल डिजिट में बदलना मुश्किल होगा.

5वें दिन कितनी की रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने कमाई?

फिल्म की पांचवें दिन की कमाई में फिर से गिरावट देखी गई है. ट्रे़ड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बॉक्स ऑफिस कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 83 की कमाई में गिरावट का ट्रेंड जारी है. जर्सी के पोस्टपोन होने के साथ, 83 के पास कमाई करने के लिए 1 और हफ्ते का वक्त है, लेकिन फिल्म की ट्रेंडिंग कमजोर है. बहुत कम चांस है कि फिल्म अपने नुकसान की भरपाई कर सके.

#83TheFilm continues its downward trend... With #Jersey getting postponed, it has another week of open run, but the trending is weak, there's minimal hope to cover lost ground... Fri 12.64 cr, Sat 16.95 cr, Sun 17.41 cr, Mon 7.29 cr, Tue 6.70 cr. Total: ₹ 60.99 cr. #India biz. pic.twitter.com/wUoWcEHQH1