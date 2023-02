जिसे सबने समझा Bigg Boss 16 विनर, सलमान खान का भी मिला साथ, फिर क्यों शो जीतने से चूक गईं Priyanka Choudhary?

बिग बॉस 16 का फिनाले देखा? अगर हां, तो विनर का नाम सुनकर चौंके या नहीं? ये तो कमाल ही हो गया, सोशल मीडिया पर प्रियंका चाहर चौधरी के विनर बनने के दांवे हो रहे थे, और वो सेकंड रनर अप बनीं. सरप्राइजिंग ये था जिसके टॉप 5 तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी, वो खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर चला गया. 'बस्ती के हस्ती' एमसी स्टैन ने टीवी की बहुओं-हीरो को पछाड़ा. जिसे फैंस, होस्ट सलमान खान, उनके दोस्त और पेरेंट्स तक ने विनर माना, टीवी को वो फेवरेट बहू देश का पॉपुलर रियलिटी शो जीतने से चूक गई.

सब कुछ प्रियंका के हक में, फिर कैसे स्टैन बने विनर?

फिनाले से पहले सब कुछ प्रियंका के फेवर में था. पब्लिक वोट्स, सर्वे में प्रियंका ही बाजी मार रही थीं. सोशल मीडिया पर सेलेब्स भी एक्ट्रेस को सपोर्ट करते दिखे थे. प्रियंका माई ग्लैम अवॉर्ड जीतीं. पर एमसी स्टैन के फैंडम की आंधी प्रियंका पर ऐसी पड़ी कि वो शो हार गईं. फर्स्ट रनरअप भी नहीं बन सकीं. एक्ट्रेस ने चाहे अपनी हार को स्माइल के साथ लिया हो. पर फैंस का दुख सोशल मीडिया पर गुस्सा बनकर फूट रहा है. मेकर्स को बायस्ड बताते हुए शो को ट्रोल किया जा रहा है. बिग बॉस विनर पब्लिक वोट्स पर तय होता है. इसलिए यही माना जा रहा कि प्रियंका को कम वोट्स मिले. एमसी स्टैन पॉपुलैरिटी में प्रियंका पर भारी पड़े.

फैंडम में स्टैन से हारीं प्रियंका

23 साल के रैपर एमसी स्टैन के इंस्टा पर 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं प्रियंका चाहर चौधरी के सिर्फ 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तो आप ही समझ सकते हैं जब फैंडम की बात आती है तो स्टैन सब पर हावी पड़ते हैं. एमसी स्टैन की पॉपुलैरिटी और तगड़ा फैंडम ही है कि वो शो चाहकर भी नहीं छोड़ पाए. कई बार स्टैन ने वॉकआउट की कोशिश की, कमजोर पड़े, पर फैंस ने हमेशा स्टैन को एविक्शन से बचाया. स्टैन फैंडम की बदौलत कुछ ना करके भी शो के विनर बन गए और 19 हफ्तों तक साम दाम दंड भेद अपनाकर गेम खेलने वालों को मात दे गए. स्टैन की जीत के साथ बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज हुई, जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई, वो है सलमान का प्रियंका को रियल विनर बताना.

