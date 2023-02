Bigg Boss 16 Winner: प्रियंका चौधरी के हाथ में ट्रॉफी, बनीं बिग बॉस 16 की विनर? तस्वीर वायरल

दो दिन बाद बिग बॉस फिनाले है. शालीन भनोट, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, अर्चना गौतम और प्रियंका चाहर चौधरी टॉप 5 में अपनी जगह बना चुके हैं. इनमें से बिग बॉस 16 का विनर कौन होगा, ये जानने के लिए हर कोई बेकरार है. हालांकि, फिनाले से पहले एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें प्रियंका चौधरी बिग बॉस की ट्रॉफी पकड़े हुए नजर आ रही हैं. आइये जानते हैं कि क्या सच में प्रियंका में बिग बॉस की विनर बन गई हैं.

प्रियंका ने जीता बिग बॉस 16

प्रियंका चौधरी इस सीजन की सबसे स्ट्रांग कंटेस्टेंट में से एक हैं. पूरे सीजन प्रियंका घर के हर मुद्दे में अपनी आवाज उठाती नजर आईं. वीकेंड का वार पर उन्हें सलमान खान से काफी डांट भी सुननी पड़ी. पर फिर भी उन्होंने अपनी बुलंद आवाज को दबने नहीं दिया. वहीं अब फिनाले से पहले प्रियंका चौधरी की एक फोटो शेयर की जा रही है.

वायरल फोटो में प्रियंका सोफे पर बैठी दिख रही हैं, उनके हाथों में बिग बॉस 16 की ट्रॉफी भी नजर आ रही है. प्रियंका की ये फोटो अर्शी खान ने शेयर की है, जो बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. अर्शी खान ने प्रियंका की फोटो शेयर करते हुए उन्हें इस सीजन का विनर बताया है. हालांकि, अब अर्शी खान की ये बात कितनी सच होती है. वो 12 फरवरी को पता चल ही जाएगा.

Three trends running simultaneously .. For me

PRIYANKA OWNS TROPHY pic.twitter.com/WGrFmDvXjj