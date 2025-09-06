2 शादी-अफेयर, कंट्रोवर्सी से जुड़ा पवन सिंह का नाम, रियलिटी शो में 'जिंदगी का सच' बताएंगे पावर स्टार

भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का विवादों से गहरा नाता रहा है. पवन सिंह जहां-जहां जाते हैं, कंट्रोवर्सी उनके पीछे-पीछे भागी चली आती है. पवन सिंह की पर्सनल लाइफ एक खुली किताब की तरह है, जिसे उनके जानने वाले घोल कर पी चुके हैं. 4 सितंबर को पावर स्टार ने फैन्स को तगड़ा सरप्राइज दिया. वो अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

शो का प्रोमो जबरदस्त है. प्रोमो देखकर शो में पवन सिंह को देखने का मजा ही अलग होने वाला है. लेकिन यहां सवाल ये भी उठता है कि उन्हें रियलिटी शो पर आने की क्या जरूरत पड़ गई. क्या वो शो पर जिंदगी का सच बताने आ रहे हैं या फिर वो करियर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इन सवालों के जवाब तो शो शुरू होने पर मिलेंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक पवन सिंह की लाइफ की कंट्रोवर्सी पर.

पहली पत्नी ने क्यों की थी आत्महत्या?

1 दिसंबर 2014 को पवन सिंह की शादी उनके भाई की साली नीलम सिंह से हुई थी. शादी के 3 महीने बाद नीलम ने 8 मार्च 2015 को आत्महत्या कर ली. नीलम ने सुसाइड क्यों की. ये रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है. लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था.

अक्षरा सिंह को दिया धोखा?

पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह की जिंदगी में अक्षरा सिंह आईं. पावर स्टार ने एक्ट्रेस को कई हसीन सपने दिखाए. अक्षरा, पवन सिंह की दुल्हन बनना चाहती थीं, लेकिन एक्टर ने उन्हें धोखा देकर ज्योति सिंह से शादी कर ली. अक्षरा अब तक पवन सिंह को लेकर कई शॉकिंग खुलासे कर चुकी हैं.

ज्योति सिंह ने दी आत्महत्या की धमकी

2018 में पवन सिंह ने बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह संग दूसरी शादी करके घर बसाया, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी. तलाक की नौबत भी आ गई थी. लेकिन फिर पिछले साल चुनावी मैदान में ज्योति अपने पति को सपोर्ट करती दिखीं. कपल की लाइफ ट्रैक पर आ रही थी.

लेकिन कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि पवन सिंह उनसे और उनके परिवार वालों से दूरी बना रहे हैं. अगर उन्होंने उनसे बात नहीं की, तो वो आत्महत्या कर लेंगी.

अंजलि राघव ने लगाए आरोप

लखनऊ में हुए इवेंट के दौरान पवन सिंह, अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते दिखे. विवाद हुआ, तो उन्होंने अंजलि से माफी मांगी. लेकिन अंजलि का कहना है कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है. वो उन्हें लोगों से ट्रोल करवा रहे हैं.

जब से पवन सिंह ने राइज एंड शो में जाने का ऐलान किया है. फैन्स को उम्मीद है कि वो शो में इन मुद्दों पर बात जरूर करेंगे. शो 6 सितंबर से Mx player पर स्ट्रीम होगा. देखते हैं कि भोजपुरी स्टार क्या कमाल दिखाते हैं.

